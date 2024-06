Cântărețul de manele Babasha a reușit să împartă România în două, după ce a cântat la concertul Coldplay de pe Arena Națională. După o primire controversată, marcată de huiduieli, Babasha a avut curajul să urce pe scenă și la al doilea concert al trupei britanice. Recent, cântărețul a dezvăluit detalii surprinzătoare despre onorariul său și despre contextul prezenței sale la aceste evenimente.

În ciuda reacțiilor negative la primul concert, Babasha nu s-a lăsat intimidat și a continuat să-și facă treaba, urcând pe scenă și la cel de-al doilea concert Coldplay. Într-un interviu recent, artistul a mărturisit că l-a avertizat pe solistul trupei Coldplay, Chris Martin, în privința posibilității ca publicul să reacționeze negativ la prezența sa. Cu toate acestea, sprijinul trupei și dorința de a încerca ceva diferit au fost mai puternice decât temerile inițiale.

„Eu am încercat să-l previn pe el, adică la primul sound check i-am spus că nu știu cât de bine o să primească toată lumea treaba asta și el a zis că nu contează și că mesajul lor este altul și chiar dacă am auzit diverse chestii că «Bă frate, lumea a reacționat așa din cauză că s-a schimbat vibe-ul», nici măcar ăsta nu e adevărul, dar am să vă spun eu cum cred că a stat situația, pentru că toată lumea și-a dat cu părerea și mi-aș dori și eu tare mult să-mi dau și foarte curând o să auziți și versiunea mea”, a explicat Babasha, potrivit protv.ro.

„Nu s-a luat niciun ban la concert. Nici noi nu am plătit pe nimeni să cânt”

Una dintre cele mai mari surprize dezvăluite de Babasha este legată de onorariul său pentru aceste prestații. Cântărețul a declarat că nu a primit niciun ban de la Coldplay pentru a cânta la concertele lor. Această mărturisire contrazice speculațiile conform cărora prezența sa ar fi fost parte a unei strategii de marketing elaborate. Artistul a explicat că totul a fost o inițiativă menită să aducă ceva nou și diferit pentru public.

„Nu s-a luat niciun ban, fraților, la concert! Nu știu dacă știți, dar mi să pare că Coldplay, nu știu dacă integral sau o parte a fost ONG. Nu a luat fratele vostru niciun ban.

Nici noi nu am plătit pe nimeni să cânt. Nu a fost nici măcar un marketing. Vă jur cu mâna pe inimă! Mi se pare o mare prostie cine crede așa pentru conspirațiile astea. Era imposibil să ia un puști ca Babasha, sau de calibrul meu, bani de la cine… Acestea sunt niște idioțenii foarte mari!”, a explicat Babasha pe internet.

