Pentru a cânta o oră, Maria Constantin cere să fie plătită cu suma de 1.500 de euro, iar cei care vor ca aceasta să le cânte toată noaptea, ea cere suma de 8.000 de euro, potrivit playtech.ro. Mulți au reacționat când au aflat care este tariful impus de vedetă pentru evenimente și au fost de părere că este prea mult.

Maria Constantin spune că acesta este un preț corect, pentru că muncește foarte mult. Când vine vorba despre evenimente în alte orașe sau țări, tariful se schimbă.

„Fiecare este liber să comenteze ce vrea. Tariful îl poate afla oricine pentru că mă pot suna personal. Oricine poate să afle tariful, iar el este decis și în funcție de zona în care este evenimentul. Poate să fie diferit”, a mărturisit Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

Fosta concurentă de la Survivor România 2023 este de părere că nu este o sumă atât de mare cea pe care o cere pentru concerte. „Nu cred că sunt tarife atât de mari. Există tarife pentru fiecare buget, în funcție de eveniment. Este clar că nu pot să cer aceeași bani dacă evenimentul este în București și este un eveniment restrâns, adică privat. Eu nu am de ce să mă justific nimănui, acela este tariful meu și punct.”

Maria Constantin consideră că prețurile altor artiști sunt mult mai mari și aceștia nu au fost criticați. „Plus de asta, eu am evenimente. Se pare că oamenii vor și așa, deci există cerință pe piață că dacă nu aș avea evenimente, atunci cu siguranță noi toți artiștii am lăsa un tarif mult mai jos. Asta ne este meseria. Este un preț rezonabil, apropiat chiar de celelalte prețuri. Nu înțeleg unde ar fi problema lor”, a mai precizat interpreta de muzică populară.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Cunoscut activist vegan din București, acuzat că a abuzat sexual fete între 10 și 19 ani. Dezvăluirile a șase victime: „Criteriile lui: să fie virgine, tinere, inocente”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Maria Constantin, prima concurentă eliminată de la Survivor România 2023

Maria Constantin a fost prima concurentă eliminată de la Survivor România 2023. Vedeta din echipa Faimoșilor a fost trimisă acasă chiar înainte de a aduce vreun punct. Artista s-a întors deja în România, a apărut și „La Măruță”, unde a făcut dezvăluiri despre experiența prin care a trecut.

Cântăreața a părăsit concursul din Republica Dominicană după ce Ionuț Iftimoaie a nominalizat-o spre eliminare, considerând că are o comunitate mare de fani care o vor vota pentru a rămâne în show.

„Nu am fost supărată! Nu știu de ce au înțeles oamenii că am fost supărată. Nici nu am văzut episoadele, nu știu dacă am curaj să mă uit.. Cred că s-a înțeles puțin greșit. Noi ca și grup ne-am înțeles cu toții, pentru că Gheboasă nu s-a acomodat din prima secundă, să facem cumva să se nominalizeze persoanele foarte influente, cu o imagine foarte mare, ca atunci să fie ele super votate și să nu plece”, a spus fosta concurentă de la Survivor România 2023 la PRO TV.

GSP.RO „Vreau să-i cer explicații, să-mi spună exact ce conțineau perfuziile cu lichid roz pe care le făceam în fiecare seară, în camera de hotel”. Florin Răducioiu, declarații controversate

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Vedeta care a ieșit cu 'perdeaua bunicii' în oraș. Ce nume greu a îndrăznit să apară așa în public GALERIE FOTO

Viva.ro Dureros ce se întâmplă cu marea actriță Ileana Stana Ionescu, la 86 de ani, după două AVC-uri: 'Nu-și mai...'

Observatornews.ro Case de la 5.000 de euro într-un oraș din Ungaria, luate cu asalt de români. Cum arată locuinţele cumpărate de sute de români

Știrileprotv.ro A fost găsit taximetristul care a transportat gratuit o mamă cu copilul la spital. ”Dacă faci bine, bine găsești”

FANATIK.RO Pericolul ascuns în spatele Whatsapp. Ce trebuie să verifici neapărat în aplicație

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 18 ianuarie 2023. Fecioarele ar putea descoperi că au puterea de a trece peste anumite neplăceri provocate de cei dragi

PUBLICITATE Nespresso și Pierre Hermé, o colaborare savuroasă, în ediție limitată