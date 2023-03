Într-un interviu pentru Fanatik, Mihai Trăistariu a dezvăluit că a reușit să își pună pe picioare două afaceri profitabile. În anul 2006, el și-a cumpărat un teren la malul mării, unde avea de gând să își construiască o casă, însă planurile s-au schimbat între timp. Cântărețul a vândut atunci terenul și și-a cumpărat 7 apartamente, iar 6 dintre ele le-a dat spre închiriat.

Mihai Trăistariu mai are și o școală de muzică în Constanța, unde sunt înscriși peste 100 de copii. Artistul și-a făcut în urmă cu mai mulți ani și credit la bancă.

„Din pandemie m-am pus la punct cu businessurile, nu eram convins că o să fac vreodată afaceri. Credeam că o să trăiesc din muzică toată viaţa, dar pandemia m-a pus la pământ. Aveam un împrumut în bancă de cinci miliarde, cinci sute de mii lei şi atunci a trebuit să fac ceva. După Eurovisionul din 2006 mi-am luat un teren la malul mării ca să-mi fac o casă.

„Câştig 30.000-35.000 de euro într-o vară”

N-am reuşit să-mi fac casa şi atunci a trebuit să fac ceva şi l-am schimbat repede pe 7 apartamente la malul mării. Şi uite aşa m-am trezit hotelier. Într-un apartament m-am mutat eu şi celelalte şase, fiind chiar la malul mării, în Mamaia Nord, le închiriez turiştilor vara. Câştig 30.000-35.000 de euro într-o vară. Deci, dintr-odată, mi-am făcut o afacere, în pandemie, de frică să nu mor de foame.

Mai aveam o şcoală de muzică deschisă din 2014, care mergea şi nu mergea, iar pandemia chiar mi-a închis-o. Acum am redeschis-o şi merge foarte bine, am 130 de elevi. Deja am două businessuri, pe lângă cântat. Deci din şcoala de muzică, din turism, adică apartamentele închiriate şi concerte. Astea sunt cele trei venituri ale mele la ora actuală.”

Mihai Trăistariu nu a câștigat bani din OnlyFans

În urmă cu ceva timp, Mihai Trăistariu și-a făcut cont pe o aplicație destinată adulților, unde încărca numai fotografii cu el în lenjerie intimă. Cântărețul voia să șteargă toate fotografiile indecente de pe rețelele de socializare, pentru că îl urmăreau și copiii, astfel că și-a făcut cont pe OnlyFans.

Mai mult, Mihai Trăistariu spune că nu a câștigat deloc bani cu ajutorul acestei aplicații, așa cum fac alte persoane publice.

„În cazul meu, nu. Eu nu mi-am făcut OnlyFans ca să fac bani. Prin 2015 dispărusem puţin din peisaj şi mi-am pus o poză în chiloţi pe Facebook. După două minute am scos-o de jenă, dar deja o preluaseră ziarele. Atunci s-a făcut mare vâlvă şi am primit şi contracte cu tot felul de firme de budigăi. O vară întreagă m-am tot pozat şi postat, am început să scap de jena aia. Iar prin 2018, un fan mi-a sugerat să nu mai postez pe Facebook şi Instagram ca să nu mai stârnesc comentarii şi să le mut pe platforma asta nouă, ca lumea să nu mai comenteze.

„Mi-am mutat pozele în chiloţi, pe OnlyFans, le-am şters de peste tot”

Şi exact asta am făcut, mi-am mutat pozele în chiloţi, pe OnlyFans, le-am şters de peste tot, mi-am curăţat toate conturile. Şi aşa mi-am făcut eu OnlyFans, nicidecum să fac bani şi nici nu fac bani eu. Eu nu câştig cum mai zic unii sau unele, am auzit sume uriaşe, poate o fi adevărat, dar eu nu cred. Pur şi simplu, am vrut să evit discuţii, pentru că acolo nu intră minori.

Trebuie să ai card, iar card nu ai până la 18 ani şi atunci nu au acces copiii. Nu prea activez pe el, de un an tot repostez poze vechi şi lumea mă ceartă că nu pun nimic actual”, a povestit artistul pentru sursa mai sus-menționată.

