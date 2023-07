„Deocamdată nu am reparat relația. Noi toată viața am fost așa, cu plusuri sau minusuri. La urma urmei suntem surori, cred că o să ne reconciliem. Eu țin foarte mult la ea, mi-am dorit întotdeauna o soră, așa că aștept cu interes să ne regăsim cumva. Trebuie cineva să facă primul pas”, a declarat Catinca Roman, potrivit Wowbiz.

Catinca a vorbit și despre starea de sănătate a Mioarei Roman. „Pe mama nu am vizitat-o acum de curând, că am fost plecată. Am fost acum o lună și jumătate, când a fost internată la Floreasca și era binișor. În ciuda problemelor de sănătate inerente afecțiunii pe care o are, s-a ținut bine.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Din păcate, boala aceasta este necruțătoare și nu prea există leac pentru ea, dar atâta timp cât este bine îngrijită, cred că cea mai importantă e calitatea vieții”, a mărturisit Catinca Roman, la WOWnews.

Ce spunea Oana Roman despre sora ei

În urmă cu luni bune, Oana Roman i-a cerut public surorii sale să o viziteze pe mama lor, Mioara Roman, la azilul unde e internată. Catinca a dezvăluit care sunt motivele pentru care nu merge, iar acum a răbufnit cu privire la banii pe care sora ei îi cheltuie pentru îngrijirea Mioarei.

Recomandări INTERCEPTĂRI. Ororile în căminele de bătrâni din Voluntari au continuat și după dezvăluirile din presă. Beneficiarii, bătuți și ținuți în condiții inumane, sub monitorizarea procurorilor: „I-a dat cu aia de inox de e neagră toată”

De o lungă perioadă de timp, Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, a fost internată într-un centru de recuperare. Se confruntă cu mai multe probleme de sănătate și are nevoie de ajutor specializat. Oana Roman merge des să-și vadă mama, se preocupă de starea ei.

Vedeta a susținut că își dorea ca sora ei, Catinca Roman, să facă la fel. Oana a spus public că sora ei nu și-a mai văzut mama de luni de zile și i-a cerut public să meargă la azil, să se întâlnească. Deranjată de declarațiile Oanei, Catinca Roman a explicat că nu poate face asta, că suferă de depresie.

Acum, Oana Roman nu își mai dorește să comenteze subiectul, chiar dacă scandalul dintre ea și sora ei continuă. „Pentru mine, Catinca e un subiect închis. Nu ne mai vorbim! Pur și simplu, eu nu îmi mai doresc să mai vorbesc cu ea. Am rugat-o să se ducă și ea la mama pentru că eu eram prinsă până peste cap cu câinii, cu copilul, cu casa și ea nu a vrut să se ducă. Eu peste asta nu pot să trec. E și mama ei!”, a declarat Oana Roman pentru Cancan.

Playtech.ro Imagini RARE cu Lilibet, fiica Prințului Harry și a lui Meghan Markle. Momentul a devenit VIRAL

Viva.ro Mioara și Petre Roman s-au iubit, dar el a părăsit-o pentru o femeie mai tânără. Ce s-a aflat despre mariajul de 30 de ani: 'Am fost ca un trofeu'

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România, alături de Zewa

FANATIK.RO Celebru actor din Las Fierbinți care și-a dat demisia după 15 ani de activitate. Celentano nu mai apare în nicio piesă de teatru din 2021

Știrileprotv.ro Sfârşitul unei ere! Mașina care era cunoscută de toată lumea nu se mai fabrică

Observatornews.ro A luat 4,25 la Română la BAC, "pe nedrept", şi a făcut contestaţie. Nota primită în final de Andreea

Orangesport.ro "Comandantul CSA Steaua mi-a dat mesaj acum". Ştefan Bichir a dat răspunsul privind accesul FCSB pe Stadionul Steaua: "Înseamnă că?" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro Una dintre cele mai mari actrițe s-a reapucat de băutură și a ajuns să vorbească singură pe străzi. Drama vedetei pe care mulți români au îndrăgit-o