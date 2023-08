Ștefania Stoian a murit în anul 2009, la vârsta de 27 de ani, iar Florin Salam a rămas singur să își crească cei doi copii. Betty și Dani au rămas în grija rudelor, atunci când tatăl lor pleca la evenimente să cânte. Ştefania, Fănica, aşa cum îi spuneau apropiaţii, a murit pe 12 aprilie 2009, în Duminica Floriilor, din cauza unei boli cumplite. Soția lui Florin Salam s-a stins din viaţă la Spitalul Floreasca.

Betty a vorbit recent într-un interviu pentru wowbiz.ro despre familia sa. Tânăra artistă a mărturisit că a aflat recent, de la una dintre prietenele mamei sale, că aceasta își dorea mult ca fiica ei să ajungă cântăreață. La aflarea acestei vești, Betty s-a ambiționat și mai mult, iar acum se concentrează asupra carierei sale muzicale.

„Am aflat ceva recent de la o prietenă foarte veche a mamei mele, dar nu știu de ce nu mi-a spus ea până acum. Mama mea și-ar fi dorit ca eu să devin cântăreață. Eu nu am știut asta niciodată. Acum recent am aflat. De când am auzit asta sunt mai ambiționată. Eu nu am știut că mama își dorea ca eu să devin cântăreață. Tata mereu m-a ferit de lumea asta, pentru că nu își dorea să trăiesc și eu ce a trăit el.

„Tata întotdeauna ne-a îngrijit din umbră pe mine și pe fratele meu”

E foarte multă muncă și fără să vrei îți pui familia pe al doilea loc. Dacă știi cum să gestionezi situația, cred că poți să le îmbini pe amândouă într-o oarecare măsură, cum și el a făcut-o. Întotdeauna ne-a îngrijit din umbră pe mine și pe fratele meu. Dacă aveam nevoie de el, indiferent de câtă treabă am avut, era acolo pentru mine și Dani.”

„Tata este un om foarte muncit”

Betty Vișănescu a vorbit și despre tatăl ei, care în ultima perioadă s-a confruntat cu probleme de sănătate din cauza epuizării. Florin Salam a încercat să aibă grijă de familia lui, chiar dacă timpul nu i-a permis întotdeauna să le fie alături și fizic.

„Tata este un om foarte muncit. El muncește de la 14 ani, a trecut prin alte situații, supărări și încercări de la Dumnezeu. El este un om puternic și a știut să treacă prin orice, din rău să facă bine. A trecut prin multe faze, muncă, oboseală, stres, toată lumea agățată de el, era normal să cedeze și să fie epuizat. Cu toate acestea, Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că este bine, lângă noi și vreau să fie întotdeauna cea mai bună variantă a lui”, a declarat Betty Salam, pentru WOWnews.

După ce Ștefania s-a stins din viață, Florin Salam a cunoscut-o pe Roxana Dobre, femeia care i-a fost alături necondiționat și lângă care a reușit să treacă peste suferința provocată de moartea soției. Actuala parteneră a cântărețului a fost bine primită de copiii acestuia, Betty și Dani.

Betty are o relație foarte bună cu mama ei vitregă și sunt mai mult ca două prietene. Roxana Dobre s-a apropiat foarte mult de fata cea mare a lui Florin Salam.

