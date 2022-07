După emisiunea-concurs, Georgiana a lucrat în mai multe locuri, însă a fost nemulțumită de salariile pe care le-a primit. A plecat în străinătate, acolo a muncit o perioadă. „Am fost și eu plecată prin afară, că aici sunt salarii mici, îmi trebuia să mă descurc cumva, singură. Am fost plecată în Danemarca, am lucrat la un restaurant, am spălat vase, am făcut mai multe.

Nu știam limba, nu puteam servi la masă. N-am stat așa mult, nu mi-a plăcut că era greu. Apoi m-am mutat la alt loc de muncă. Am atestat ca agent de pază, stăteam într-o cameră și mă uitam pe camerele unui magazin să mă asigur să nu fure nimeni. Acolo mai căram marfă, ca aici, ca în România, că am mai lucrat și aici în magazine”, a spus ea.

În prezent, Georgiana Lupu face bani din TikTok, celebra platformă de socializare. „Mi-am facut Tik Tok și am început să mai câștig și de acolo.

Acum nu lucrez. Vreau să lucrez la cartea de poezii. După aceea o să vreau să fac o carte cu povestea mea de viață. Am gata poeziile, dar trebuie să le transcriu pe un laptop – pe care mi l-a dat o prietenă – și apoi le trimit la cineva la București care mă ajută să scot cartea. Vreau să dau și de permis auto”, a mai declarat ea.

Sumele obținute din TikTok nu îi ajung, așa că ea obișnuiește să meargă în târg și să vândă din lucrurile pe care le-a primit și nu le mai folosește. „Voiam să merg în târg ca să-mi vând ce mai am de vânzare prin casă. Vând de acolo. Mi-am păstrat ce-mi place și ce nu-mi place vând. De mică am fost bișnițară (râde – n.r.). Merg la târg unde vine lumea cu ce are de dat.

Le vând dacă nu le folosesc. La biserică am fost duminica trecută, am aprins și lumânări la morți, la vii. Am aprins și pentru directoarea de la un centru de copii unde am stat eu, ea m-a iubit ca pe ochii din cap. Și mă apăra de bătăi. Am mai aprins pentru oamenii care țin la mine cu adevărat, pentru sufletul meu. Mi-am căutat și eu o cruce să mi-o pun la gât. Toate dispar din casă, nu știu unde se duc”, a declarat Georgiana.

Georgiana Lupu s-a născut în penitenciar, nu și-a cunoscut niciodată tatăl de origine congoleză și a copilărit într-un centru de plasament până când i-a fost descoperit potențialul sportiv. Astfel, aceasta a ajuns dublă campioană națională la bob și vicecampioană națională la atletism. De ceva vreme ea nu mai practică niciun sport.

