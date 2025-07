Așa cum afirma la acea vreme, Oana Roman a plătit un sejur în Creta, iar pe 16 iulie 2025 a ajuns în Grecia. Însă lucrurile nu au fost deloc plăcute pentru vedetă, după cum a spus chiar ea în câteva postări pe care le-a făcut în mediul online.

„De ce am eu o problemă cu unii români? Pentru că, de exemplu, vin liniștită în vacanță, stau pe terasa hotelului și unii stau la o masă de mine și se uită, comentează în gura mare, strigă pe holuri: «Unde e Oana Roman? Să o vedem cum arată»! Și tot așa… Unde nu e… nici n-ai ce să ceri”, a scris Oana Roman peste un video pe care l-a postat pe Instagram, la story.

Apoi, vedeta a revenit cu alte mesaje în care s-a plâns și de condițiile pe care le-a găsit la hotel.

Oana Roman, dezamăgită de hotelul pentru care plătise 200 de euro pe noapte

„Cea mai mare bătaie de joc trăită vreodată la un hotel. O infecţie de nedescris, o nesimțire incomensurabilă a staffului și o incapacitate a organizatorilor de a rezolva orice problemă. O vacanță care a costat mii de euro și care este compromisă din prima zi. O să discutăm pe larg pe parcursul zilei. Îmi va face o deosebită plăcere să explic fiecărui om ce e aici”, a mai fost un alt mesaj scris de Oana Roman pe instastory.

Însă fiica lui Petre Roman nu s-a oprit aici și a ținut să povestească într-un clip video și ce a pățit.

„Deci la acest hotel «minunat» și «fabulos» ne țin ca pe vite de la ora 7 dimineața. Nu au vrut să dea camerele nimănui la ora 12.00, deși le-am explicat că n-am dormit azi-noapte. Nu s-a putut discuta cu ei… Nici eu, nici alți oameni care sunt pe aici.

În momentul în care am cerut să vorbesc cu managerul, mi s-a spus că nu au niciun manager disponibil. Doamna de la recepție, foarte «drăguță», vorbește cu mine uitându-se în calculator. Și n-am pățit în viața mea așa ceva la un hotel”, a spus Oana Roman.

Însă, în ciuda celor afirmate de ea, camerele de hotel se preiau, în cele mai multe orașe și țări, după ora 14.00, indiferent de momentul din zi sau din noapte în care persoanele ajung la cazare.

După ce a reușit să primească o cameră, Oana Roman nu a dorit să rămână la acel hotel și a cerut banii înapoi, pentru a putea plăti cazarea în altă parte.

„Detalii la un hotel care se vinde de 5 stele. Și am plătit 5 stele pentru 2 stele spre 3… Aveți mare grijă când alegeți ceva. De data asta, noi ne-am luat țeapă mare de tot. Nu ai cu cine discuta la recepție, efectiv nu le pasă și te tratează ca pe un vierme.

Așa arată o cameră de 5 stele vândută cu 200 de euro pe noapte. Problema nu a fost că ne-au dat camera la ora 14.00, ci că arată așa și personalul e sub orice critică. Până am ajuns la manager, nu am avut cu cine discuta. Ne-au dat banii înapoi, până la urmă, și am plecat spre un alt hotel”, a mai scris vedeta pe Instagram, la story.

Vedeta s-a mutat la altă cazare

Când toate lucrurile s-au calmat, Oana Roman le-a arătat fanilor ei din mediul online și cum arată hotelul în care s-a mutat, afirmând că totul este divin.

„Am ajuns undeva bine de tot. Tot răul spre bine. Camera este foarte frumoasă, în stil minimalist. Dar cel mai tare e restul: piscină, plajă, spa! Este un boutique hotel pe plajă. După o zi lungă, groaznică și cu mulți nervi, am ajuns aici. A meritat. Este absolut superb. În sfârșit, mâncăm și noi pe ziua de azi. Este absolut divin acest loc.

Hotelul acesta este divin. Totul e superb: arhitectura, detaliile, serviciile, mâncarea, piscina, plaja… Totul este impecabil! Am ajuns în cel mai frumos loc”, a postat Oana Roman pe instastory.