Laurențiu Reghecampf s-a mutat în Bănie de când a devenit antrenorul Universitatea Craiova. Astfel, Anamaria Prodan, care e în Dubai acum, a primit o întrebare neașteptată.

„Aţi aflat că stă cu amanta la Craiova?”. Ea nu a ezitat și le-a cerut dovezi celor care afirmă că soțul ei o înșală.

„Dacă așa ați aflat voi că stă cu amanta la Craiova, mergeți și faceți poze clare. Nu ca cele din Deltă și prezentați-le. Dacă ma înjură si îmi vorbește urât mie sau copiilor, întrebați-l pe el sau pe cine vreți. Amanta, prieteni apropiați. Eu nu mai vreau să stau zilnic să fac sau să desfac viața lui Reghe sau a mea sau a copiilor.

Dacă Reghe face ceva, pleacă, are amante, să vă spună el. Eu, fetele și Reghe Jr. suntem toți uniți. Familie. Cine nu vrea să mai facă parte din familie e liber să facă ce vrea. Noi suntem cu capul sus. Reghecampf-Prodan și nu rupem rândurile niciodată!”, a declarat Anamaria Prodan pentru sport.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Anamaria Prodan a mai adăugat că nu își dorește să mai facă declarații pe marginea acestui subiect.

„Despre amante, modele nu vreau să mai aud. Eu am vorbit. Fiecare doarme cum își așterne. Cred ca el știe cel mai bune dacă are amante, amantă sau altceva. Deocamdată Reghe are NEVASTĂ. Asta trebuie să înțeleagă amantele.

Este hilar pentru mine care m-am născut cu prea mult creier și cu prea multă abilitate cum asemenea persoane au atâta tupeu să cheme paparazzi să facă scenarii, să plece prin străinătate. Să-și pună prietenele să facă poze. Să dea ponturi pe unde mănâncă si cu cine sunt… Și vezi Doamne au apărut la TV, își cresc tariful, îngroapă familii și aduc în groapă bărbații care dorm pe ei”, a mai precizat soţia lui Reghecampf.

Recent, Anamaria Prodan a apărut într-o ipostază neașteptată. E îmbrăcată doar într-un body și cu posteriorul la vedere.

