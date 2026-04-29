Cătălin Măruță a vorbit deschis despre începuturile carierei sale din media, despre obstacolele întâlnite și despre momentele în care i-au fost închise ușile.

„Îmi aduc aminte perfect vibe-ul momentului. Era un amestec de entuziasm și emoție pură, ca atunci când ești pe punctul de a deschide o ușă despre care nu știi nimic, dar simți în stomac că acolo te așteaptă ceva important. PRO-ul a fost pentru mine începutul unei noi etape și… sincer, nu știam deloc unde o să ducă. Dar știam că vreau să muncesc, să fiu serios și să demonstrez că merit locul acela.

Ce e interesant e că între timp, aici, în toți anii ăștia, am învățat ceva esențial: nu mai vreau să demonstrez nimic. Nu asta mă motivează acum. Ce-mi doresc și ce contează cu adevărat este să dăruiesc – emoții, bucurie, o stare de bine. Să îi fac pe oameni să simtă ceva frumos, să uite măcar pentru puțin timp de probleme, să se regăsească într-o poveste sau într-un zâmbet. Restul… a venit firesc, în timp. Și încă vine”, a povestit Cătălin Măruță pentru revista VIVA!, despre momentul în care a intrat în echipa PRO TV.

La început de carieră, Cătălin Măruță s-a lovit de multe obstacole, însă a mers mai departe, deși dezamăgirea atunci a fost mare.

„Evident. Nu doar o ușă, mai multe. Și nu în față, în nas, direct. (râde) Dar, sincer, dacă mă întrebi acum punctual să-ți dau exemple… nu are sens. Nu e despre «uite, am vrut asta și nu s-a întâmplat», «am mers acolo și nu a fost să fie». Nu e despre un caz concret.

E despre experiență. Despre cum gestionezi momentele în care lucrurile nu ies. Despre felul în care alegi să privești situația. Eu am luat-o cum am putut mai bine – poate nu întotdeauna pe loc, dar în timp, cu siguranță, am luat partea bună.

Cred că în viață trebuie să ai și «nu-uri», ca să înțelegi valoarea unui «da». Am ratat momente, ocazii… dar acum, sincer, le văd ca pe niște jaloane care m-au dus exact unde trebuia. Totul a făcut parte din traseu”, a mai povestit Cătălin pentru sursa citată.

