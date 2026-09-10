În primăvara acestui an, Cătălin Măruță a rămas fără emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, iar în urmă cu doar câteva săptămâni, Antena 1 a anunțat că prezentatorul o va înlocui pe Denise Rifai la cârma show-ului „Furnicuțele”.

„Am impresia că fac de foarte mult timp show-ul ăsta, mă simt foarte bine și cred că asta contează foarte tare: să poți să fii într-un format în care să nu simți vreo presiune sau să simți că nu e locul tău acolo! Mă simt senzațional, am impresia că sunt cu Blană și cu Scamă prieten de foarte mult timp. Radu Ciucă este cu mine în echipă de atât de mult timp… La fel și Oase, este un prieten extraordinar.

Sunt niște oameni, vorbesc atât despre cei care apar la televizor, cât și despre cei care sunt în spatele camerelor de filmat, o parte dintre ei sunt colegi cu care am lucrat, colegi cu care am fost în alte proiecte de televiziune. Știi cum e: avem o vârstă și ne cunoaștem destul de bine toți”, a spus Cătălin Măruță pentru Libertatea despre debutul său ca prezentator în cel de-al doilea sezon „Furnicuțele”.

Chiar dacă prezentatorul și fanii săi au fost foarte entuziasmați de mutare, se pare că pe pagina Libertatea de Facebook, internauții nu văd deloc cu ochi buni trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Antena 1.

„Abia scăpase lumea de el, că a apărut iar”, „Furnicuțele nu mai au haz cu Măruță”, „Nu mai prezintă Denise Rifei deloc? Îmi plăcea emisiunea când o prezenta ea. Acum chiar nu mai am răbdare să-l văd iar pe Măruță”, „Antena 1, nu te supăra, dar dintre atâția prezentatori l-ați ales pe cel mai obosit, are aceleași texte, nu dă nicio valoare la emisiune”, „Mai bine nu mai veneai. Semeni cu Ioniță de la Clejani”, „Era mult mai bună emisiunea cu Denise, o urmăream. Acum nu mai am de ce. A uitat Măruță de câte ori își bătea joc de Antenă în emisiunile lui? Și surpriză... Mă mir că l-au luat! Rifai, hai înapoi! Nu e aceeași emisiune, și-a pierdut farmecul. Păcat”, au scris fanii în dreptul postării de pe Facebook în care Libertatea prezenta audiențele primei ediții „Furnicuțele” prezentată de Cătălin Măruță.

Postarea a adunat în mai puțin de 24 de ore aproape 1.000 de reacții și aproximativ 500 de comentarii, iar printre cei care și-au dat cu părerea s-au regăsit și persoane care îl apreciază pe prezentator.