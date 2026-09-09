Cătălin Măruță s-a mutat la Antena 1 în această toamnă, după ce în urmă cu șase luni a rămas fără emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, iar pe 7 septembrie 2026, el a debutat ca prezentator la „Furnicuțele”.

Celebrul prezentator a înlocuit-o pe Denise Rifai la cârma show-ului de la Antena 1, însă mutarea pare că nu ar fi adus niciun plus emisiunii. Mai exact, „Furnicuțele” nu a fost pe primul loc în topul audiențelor! Iar pe unele categorii de public, emisiunea nu s-a clasat nici pe locul doi.

În prima ediție din noul sezon „Furnicuțele”, invitatul lui Cătălin Măruță a fost chef Richard Abou Zaki, iar audiențele prezentate de „Pagina de Media” arată că Antena 1 s-a clasat pe locurile 2 și 3 în top, în funcție de categoriile de public.

Sursa citată notează că, în intervalul orar 17.00 - 19.00, pe publicul național, la PRO TV s-au uitat 516.000 de persoane și postul a avut 16,9 share și 3 rating, în timp ce locul doi a fost ocupat de Kanal D (477.000 de telespectatori, 15,6 share și 2,8 rating), iar Antena 1 s-a clasat pe poziția a 3-a, cu 392.000 de telespectatori, 12,8 share și 2,3 rating.

Pe publicul urban, pe același interval orar, Cătălin Măruță și „Furnicuțele” s-au clasat pe poziția a 2-a, cu 254.000 de telespectatori, 13,7 share și 2,6 rating. Iar pe primul loc s-a aflat PRO TV, cu 279.000 de telespectatori, 15 share și 2,9 rating.

Pe targetul comercial, tot între orele 17.00 și 19.00, prima ediție din al doilea sezon al show-ului de la Antena 1 a fost tot pe locul 2, cu 93.000 de telespectatori, 16,5 share și 2 rating, în timp ce PRO TV a avut 101.000 de telespectatori, 17,9 share și 2,2 rating.

Sursa citată mai notează că, pe publicul comercial, „Furnicuţele” și Cătălin Măruţă au trecut peste PRO TV în intervalul orar 18.00 - 19.00, când postul din Pache Protopopescu difuza show-ul „Batem palma”, prezentat de Cosmin Seleși: 107.000 de telespectatori pe Antena 1 și 100.000 pe PRO TV.

Înaintea debutului celui de-al doilea sezon „Furnicuțele” la Antena 1, Cătălin Măruță a vorbit cu Libertatea despre noul lui job.

„Am impresia că fac de foarte mult timp show-ul ăsta, mă simt foarte bine și cred că asta contează foarte tare: să poți să fii într-un format în care să nu simți vreo presiune sau să simți că nu e locul tău acolo! Mă simt senzațional, am impresia că sunt cu Blană și cu Scamă prieten de foarte mult timp. Radu Ciucă este cu mine în echipă de atât de mult timp… La fel și Oase, este un prieten extraordinar.