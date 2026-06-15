Ce au vorbit Andreea Esca și Nadia Comăneci la Cluj: „Era o încăpere mică”

Vedetele nu doar că au fost fotografiate împreună, dar au și purtat un dialog filmat pe scena Sports Festival, în care Andreea Esca i-a adresat mai multe întrebări „Zeiței de la Montreal”.

Printre altele, Nadia Comăneci a dezvăluit și cum s-a apucat de gimnastică.

„Nu erau foarte multe sporturi la care puteai să mergi să te înscrii, mai ales pentru fete. Era o încăpere mică, cu niște saltele, unde am încercat să pun toată energia, în loc să o am acasă, unde săream pe canapele, pe arcurile mamei, care era speriată că o să stric ceva sau că o să mi se întâmple mie ceva. A zis: «Du-te acolo și consumă-ți energia». Așa am început, așa am legat prietenii, o viață socială diferită.

Mi-au plăcut provocările, să încerc anumite lucruri de care nu știam. Și ideea de a zbura, așa vedeam eu, făcând saltul… Ziceam că poți să zbori! Am zburat apoi, dar după mulți ani de încercări și mulți ani de antrenament. Lumea nu vede orele pe care le petrecem în sala de gimnastică”, a spus Nadia Comăneci la Cluj.

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Pe scena Sports Festival, Andreea Esca a întrebat-o pe Nadia Comăneci și care este performanța de care ea este foarte mândră, iar răspunsul a venit rapid: „Să fii mamă! Asta e cea mai frumoasă performanță, da. Este o experiență care nu se compară cu nicio medalie, cu nimic ce faci în viața ta!”.

Nadia Comăneci a vorbit la Cluj și despre primul 10 pe care ea l-a obținut în istoria gimnasticii, dar și despre cum vede ea perfecțiunea.

„Eu m-am gândit, înainte de a ajunge la Montreal, cu antrenorul Bela Karolyi, ce putem să facem noi mai bun și diferit. Și m-am gândit: «Avem opt elemente la exercițiul impus la paralele. Dacă adaug la fiecare element puțină amplitudine, deci dacă e descris un balans până aici, eu o să-l duc puțin mai sus. Dacă este o întoarcere aici, eu o să o duc mai sus».

Și vreau să vă spun că acest detaliu m-a ajutat să ajung la acest 10. Lumea mă întreabă ce este perfecțiunea. Zic: este o scară pe care urci continuu. Deci este o scară continuă în care ne găsim această putere în care să încercăm să ne autodepășim și să vedem cât de mult putem merge”, a mai spus „Zeița de la Montreal” în fața Andreei Esca.