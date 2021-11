Ce emisiune va difuza Antena 1 în locul „Asia Express”. Finala competiției de pe „Drumul Împăraților” are loc astăzi

Emisiunea „Asia Express”, sezonul 4, a fost difuzată la Antena 1 în zilele de duminică, luni, marți și miercuri. Astăzi, 28 noiembrie, va avea loc finala, așa că show-ul ia sfârșit. Antena 1 a ales deja ce emisiune va difuza pe post în locul competiției. Este vorba despre show-ul culinar „Chefi la cuțite”.

„Chefi la cuțite” revine cu o ediție specială la Antena 1. Pe 29 și 30 noiembrie și în seara zilei de 1 decembrie, de la ora 20.30, concurenții „Asia Express – Drumul Împăraților” vor trece la bancuri, sub îndrumarea celor trei chefi: Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu. Fiecare dintre aceștia își va forma echipa prin tragere la sorți și se va lupta în preparate românești pentru câștigarea marelui premiu.

Miza este una uriașă pentru că va exista și o competiție a orgoliilor: cei doi chefi care pierd trebuie să își tatueze (cu tatuaj semipermanent) chipul chef-ului câștigător. Degustătorii sunt și ei aleși pe sprânceană: echipa de la „Prețul cel bun”, în frunte cu Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Nea Mărin și familia și concurenți „Asia Express” din sezoanele precedente.

Concurenții „Asia Express” la „Chefi la cuțite”

Elwira Petre, Zarug și Lorelei, Connect-r și Shift, Patrizia și Francy, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Alexandra Ungureanu și Anca, Emy și Cuza sunt concurenții care vin să demonstreze că gătitul nu este o misiune de care sunt străini.

Gina Pistol revine la „Chefi la cuțite”

Edițiile speciale „Chefi la cuțite” marchează și revenirea Ginei Pistol în rolul de prezentatoare, la câteva luni după ce a devenit mamă.

„Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetită care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina.

