Ce face Ela Crăciun pentru a-și menține tenul perfect. Vedeta are intervenții la nivelul feței. „Vă mai spun un secret”

,,Am apelat cu încredere la procedurile de înfrumuseţare propuse de sora mea, pentru că ştiu că ea ţine foarte mult să obţină rezultate cât mai naturale, ceea ce îmi şi doresc de altfel, aşa că sunt tare norocoasă.

Până acum am mers pe mâna ei şi am făcut injecţii cu botox, cu acid hialuronic la nivelul buzelor şi am optat pentru cocktailuri cu vitamine în vederea rejuvenării pielii.

Cred că este datoria noastră să investim în noi şi în aspectul nostru, aşa că sunt foarte fericită să am un astfel de medic în familie şi foarte mandră de sora mea.

Vă mai spun încă un secret. Am acest ten şi pentru că periodic fac tratamente profesionale de curăţare a tenului”, ne-a declarat Ela Crăciun.

