Livia Lixandru

„Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi constanţi prieteni; sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri, şi cei mai răbdători profesori.- Charles William Eliot #noaptebună ?”, a scris Lavinia Pîrva, pe Instagram.

Recent, Lavinia a povestit cum este viața ei, de când s-a născut Alexandru. „Sunt lucruri pe care nu le pot exprima în cuvinte. O fericire şi o bucurie şi o împlinire. Este un copil foarte bun, foarte simpatic. Mi-am dorit să aibă charm şi să aibă umor.

Eu am râs foarte mult în sarcină. Şi are un râs colorat. Îi place să cânte, cântă încontinuu. Mă gândeam că se va face fotbalist, dar se pare că nu. E tot timpul vesel. Are umor. Toată lumea se distrează în jurul lui”, a povestit soția lui Ștefan Bănică Jr., la Antena Stars, potrivit Spynews.

