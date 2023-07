După succesul în emisiunea culinară de la Antena 1, Nina Hariton anunță un alt succes, lansarea cărții sale. „Continui, de fapt, ceea ce am început acolo și simt că cu ocazia acestui câștig mi s-a oferit oportunitatea să fac ceva mai departe. E o magie ceea ce se întâmplă. Eu sunt omul care ascultă și când am așa un impuls, atunci acționez.

Nina Hariton: „Am zis că trebuie neapărat să arăt asta și publicului din România”

Ideea de a scrie o carte pentru publicul românesc, dar o carte cu rețete și tehnici franțuzești a fost încă din momentul în care eu am fost admisă la școala de bucătari în Franța. Și atunci când am început să învăț ceea ce face gastronomia franceză am zis că trebuie neapărat să arăt asta și publicului din România.

Pentru că noi avem produse, dar ne lipsește un pic de tehnică pentru a pune în practică, ca să excelăm”, a declarat Nina Hariton.

Și a continuat: „După ce am câștigat Chefi la cuțite, după filmări, m-am întors acasă, și era liniștea aia totală. Am zis că nu e posibil. Mă întrebam unde sunt camerele, unde sunt reporterii. Așa mi-a venit ideea că trebuie să scriu o carte. Se întâmpla în luna ianuarie și am avut la dispoziție șase luni ca să scoatem acest minunat album, Pas cu pas în bucătărie”.

Ce face cu banii câștigați la „Chefi la cuțite” și cu cei obținuți din vânzarea cărții ei

O parte din banii obținuți din vânzarea cărții ei va merge la o asociație care ajută copiii bolnavi. „Pentru că sunt câștigătoarea sezonului 11 am hotărât că 11% din drepturile de autor să fie redirecționați către Asociația Blondie.

Am hotărât să fac lucrul acesta pentru că de foarte mult timp îmi doream să fac un act de caritate și am simțit eu așa că acum este momentul. Prin faptul că eu o să ofer acești 11%, ofer posibilitatea ca fiecare cumpărător să o facă involuntar”, a mai povestit Nina pentru Ego.

Banii câștigați în show-ul culinar de la Antena 1 îi investește în pasiunea ei. Nu își deschide un restaurant, ci o emisiune pe YouTube, un canal unde va explica pas cu pas diverse rețete.

„Dacă ceilalți își deschid un restaurant, eu mi-am oficializat contul meu de YouTube, deci începând de astăzi (n.r. – marți) o să am un canal de YouTube, Nina Hariton, un cont care vă va bucura cu multe rețete, rețete internaționale, mai mult franțuzești, pentru că asta este despre mine de fapt. Mă bucur că foarte mulți români folosesc rețetele franțuzești și asta mă încurajează să fac în continuare ceea ce fac”, a mai declarat Nina Hariton pentru ego.ro.

