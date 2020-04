De Denisa Macovei,

Celebra influenceriță ne-a mărturisit că anul trecut pe vremea asta se bucura de prieteni, de călătorii și avea o stare de bine. „Anul trecut pe vremea asta plecam la Londra, împreună cu prietenele mele. Am avut câteva zile mai lejere, ne-am pierdut prin toate magazinele de antichități și vintage-uri, am râs copios, am băut cele mai bune Gin&Tonic și ne-am plimbat prin Matfair și Kensington Garden, locurile mele preferate din Londra”, a spus vedeta TV.

Ancorată însă în realitate, Morodan este conștientă că nu se va putea bucura pe cât de repede vrea de o nouă vacanță și de gașca de prieteni cu care călătorea, așa că nu-i rămâne decât să fie focusată în actualitate și să încerce să rămână cât mai pozitivă.

Ana Morodan, la VIVA Influencers Party 2019

„Astăzi stăm în casă și facem tot felul de planuri ca să ne calibrăm business-urile la ceea ce va urma, ne bucurăm de o relativă perioadă de mișcare și încercăm să ne obișnuim cu timpul ăsta petrecut în casă. Sunt încontinuu pe videocall cu persoanele care îmi sunt dragi, încerc să nu mă pierd în multa și inutila informație de pe internet și mă antrenez să rămân focusată ca să pot lua decizii cât mai bune pentru mine și echipa mea, atunci când vom ieși din perioada de pandemie. Cred că trecem printr-o schimbare globală majoră și va trebui să fim foarte atenți la noile provocări care vor veni în viața noastră”, a mai declarat pentru Libertatea Ana Morodan.

