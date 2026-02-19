Artistul a avut viață ușoară, spre deosebire de ceilalți concurenți, din echipele adverse, însă cu toate acestea nu a putut să reziste până la final. Poate că ar fi părăsit mai repede competiția, însă i-a și plăcut experiența din Thailanda. „A fost peste așteptările mele și asta mi se pare că este cel mai frumos lucru. A fost ceva la care nu mă așteptam. Pot să spun că am intrat într-un altfel de mindset așa (n.r. – stare de spirit). Nu mă așteptam să fiu privilegiat în niciun mod că sunt cine sunt. Sunt un om normal și asta mi-a plăcut. Într-adevăr mă gândeam că o să fie un pic mai ușor. Nu credeam că or să ne țină chiar așa, dar aparent ne țineau. A fost foarte tare”, a povestit Babasha pentru Libertatea.

Tânărul a ținut să precizeze faptul că, spre deosebire de alți colegi de-ai lui, din echipele adverse, el a avut un trai mai mult decât decent în Thailanda. Totuși, indiferent de confort, de oamenii de lângă el, de adrenalina competiției, nimic nu a putut să înlăture dorul de casă, mai precis de iubita sa și de fiul lor. „Mie nu mi-au ghiorăit mațele. Ce să fac? Nu e vina mea. Am învățat multe lucruri despre mine și nu foamea ar fi fost un impediment. Dacă aș fi stat la pustiu mâncam scoarță de copac, nu aveam treabă. Poate păream eu așa puțin fițos, dar eu mă adaptez la orice lucru, mănânc orice. Provocarea adevărată pentru mine și care mi-a deschis mintea a fost faptul că a trebuit să mă adaptez la singurătatea asta. Practic nu eram singur, dar eram singur. Chiar am spus la un moment dat că degeaba sunt la vilă și am tot ce mi-aș putea dori, dacă nu am pe cine mi-aș dori. Am stat fără nicio problemă fără telefon. Vorbesc foarte serios. Singura problemă pe care am avut-o în lipsa telefonului a fost că nu puteam să am acces la persoanele de acasă. Atât. Se întâmplau prea multe lucruri. Ce să fac? În dreapta mea se întâmplau provocări, lumea câștiga 7.000 de euro câteodată și eu ce să fac? Să stau pe TikTok? Păi, ce e asta? TikTok-ul era în fața mea. Nu mă interesa”, a completat Babasha pentru Libertatea.

Este pregătit să participe și la alte reality show-uri de supraviețuire

Reîntors în țară, alături de familia lui, și urmărind împreună cu ei competiția „Desafio: Aventura”, lui Babasha sau Vlad Babașa pe numele din buletin, pare că îi este dor de Thailanda și de tot ce se întâmpla acolo. Spune că acum are experiență, ar ști cum să îi gestioneze emoțiile și, mai mult decât atât s-ar pregăti mai intens din punct de vedere fizic. „M-am apucat și de antrenamente serioase. Dacă vreodată voi mai concura să fiu mult mai pregătit. Nu cum am fost acum. Pot să spun că sunt puțin supărat pe mine că nu m-am pregătit. Îmi place când mă uit la mine la televizor, că sunt frumos, dar se putea mai bine. A fost o bătălie cu mine însămi și pe care vreau să o depășesc anul ăsta”, ne-a mai declarat artistul.

