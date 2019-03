Ana Morodan a postat pe contul de socializare un mesaj, alături de care a atașat o fotografie, alături de partenerul ei de „luptă”, explicând ce au simțit atunci când au aflat că nu vor pleca în România. „Când afli că nu mergi la aeroport spre casă, ci te reîntorci pe set… Am plâns isteric și i-am zis lu’ Telică: Hai, fă, luăm un xanax și Dumnezeu cu mila. Să vă țineti, căci în stage-ul asta din @asiaexpressromania se întâmplă TOTUL!”, a scris Ana Morodan pe contul de socializare.

Din păcate, ediția de duminică seara, Asia Express a început cu vești proaste. Asia Express te solicită la maximum, iar pentru unii concurenți drumul pe care trebuie să-l străbată până la destinația finală devine, de multe ori, imposibil. Jojo și Paul Ipate au părăsit competiția din cauza problemelor de sănătate ale actorului.

Problemele de sănătate ale lui Paul Ipate s-au acutizat, iar crizele l-au împins să ia decizia finală. Retragerea din concurs. Hernia de disc l-a învins pe actor. „Eu am o operație la spate de mai mult timp. Am ținut-o sub control o bună bucată de timp, dar chiar nu mai puteam. Vă dați seama, dacă nu aveam încredere în mine, nu aș fi venit aici, dar chiar nu mai pot continua. Îmi este imposibil”, a dezvăluit Paul.

