Francesca Sarao și Cristi Pungă, cuplu care nu a picat în ispită și a reușit să revină în România la fel cum a plecat din țară, au stat de vorbă cu Libertatea despre experiența trăită în emisiunea de la Antena 1.

Cum s-au simțit Francesca Sarao și Cristian Pungă când s-au văzut la Antena 1

Întrebați cum s-au simțit când se uitau la televizor și se vedeau la Insula Iubirii 2025 în această vară, Cristi Pungă și Francesca Sarao ne-au dezvăluit că a fost emoționant și stresant să se urmărească.

„A fost emoționant, dar și stresant în același timp, căci nu știam ce o să vedem și cum o să fie conturată povestea noastră. Totuși, am remarcat diplomația și empatia de care am dat dovadă amândoi”, a spus Cristi, care a fost completat de Francesca: „Am observat cât de zâmbitoare sunt, lucru pe care nu îl realizam acasă, în viața de zi cu zi. Nu știam că eman atât de multă bucurie”.

Cei doi concurenți au afirmat că păstrează legătura cu unele ispite de la Insula Iubirii 2025, deoarece în Thailanda au legat prietenii adevărate cu băieții și fetele din vile.

„Atât eu, cât și Cristian, ne-am apropiat cel mai mult de ispite. Am legat prietenii frumoase, care au depășit și granița emisiunii. Atunci când vine vorba despre persoanele din cupluri, nu am păstrat o legătură strânsă cu toți, ci doar cu câteva persoane.

Au existat multe situații în vile, însă noi nu știam de ele. Cum ați văzut și la televizor, fiecare și-a trăit experiența așa cum a simțit. Important este că toți sunt bine”, a spus Francesca Sarao în exclusivitate pentru Libertatea.

Și, pentru că au afirmat că au păstrat o relație bună cu ispitele, am vrut să aflăm ce i-a spus Francesca Sarao ispitei Cristina Scarlevschi, după ce s-au întâlnit, ținând cont că aceasta din urmă a încercat să-l ajute pe Cristian Pungă să fie mai implicat în relația lui.

„Dacă îmi aduc bine aminte, prima oară când am văzut-o pe Cristina, i-am mulțumit. Datorită ei, Cristian a realizat ce nevoi aveam. Nu aveam cum să fiu geloasă! Nu am observat nimic mai mult în afară de o apropiere amicală”, a spus Francesca, iar ea a fost completată de Cristi: „Clar m-a ajutat! Îi mulțumesc, ea știe că îi sunt recunoscător”.

Îndeamnă și alte cupluri să meargă la Insula Iubirii

Cristian Pungă și Francesca Sarao ne-au vorbit și despre cum li s-a părut lor proiectul Insula Iubirii și ce au reușit să realizeze în urma emisiunii de la Antena 1.

„Din fericire, Insula Iubirii nu a scos la iveală adevăruri pe care nu le cunoșteam. Ne-am dat seama că trebuie să ne acordăm mai multă atenție chiar și în perioadele grele, dar și să ne ascultăm mai mult dorințele.

Acest proiect a fost unic pentru noi! Suntem recunoscători că am fost aleși, ținând cont că există atât de multe cupluri doritoare. Experiența ne-a ajutat mult! Am mai fost în Thailanda în trecut. Putem să spunem că a rămas la fel de frumoasă! Nu am avut probleme atunci când vine vorba de camere, suntem două persoane dezinvolte. Cu siguranță recomandăm experiența și altor cupluri! În final, oricum s-ar termina, o să fie bine”, au încheiat cei doi.

