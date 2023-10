„Am fost acum câteva luni la medic că mi se părea că nu mai respir bine, am zis că e ceva cu inima, și mi-a spus medicul ‘Eu vă știu pe dvs de vreo 20 de ani, de la ‘Surprize, Surprize’, am venit la dvs în emisiune, poate nu vă mai amintiți, m-am schimbat și eu, v-ați schimbat și dumneavoastră, dar dumneavoastră v-ați schimbat cu 20 de kilograme în plus’.

Mi-a venit să intru în pământ! Într-adevăr, sunt înaltă, am 1.76, și asta trișează cumva, nu se vede la fel de mult. Dacă știi și cum să te îmbraci, mai merge.

Așadar, aveam aproape 20 de kilograme în plus și două numere și jumătate în plus la haine, față de azi. Rochia asta nu o puteam îmbrăca.

Doctorul mi-a spus ‘Doamnă, nu aveți nimic altceva decât kilogramele de dat jos. Toată viața dumneavoastră se va îmbunătăți. După primele 5 kilograme date jos, vă rog să mă căutați. Mi-a dat termen o lună. Mi-a spus că veți respira bine ca prin minune”, a spus Andreea Marin, potrivit Viva.ro.

Andreea Marin a slăbit 13 kilograme

„Chiar simt că am întinerit, pentru că asta face pierderea în greutate. În această vară am pierdut 13 kg până în acest moment și îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu. Așa că iată călătoria în timp în sens invers este posibilă. Într-adevăr, și tenul arată mult mai bine, cheful de viață, totul se schimbă atunci când ești din nou în echilibru.

Mă bucur foarte mult. Am făcut asta cu ajutorul unei diete corecte și cu ajutorul unui specialist, așa că am mulțumit poate și constituției mele destul de bune. Am 49 de ani însă, se ține bine bătrânica. Si am grijă să fac mișcare. Nu există secrete cu adevărat. Există până la urmă voință și a fi alături, a accepta alături de tine oameni buni în viața ta, care te învață ceea ce poate că știai odată, dar ai uitat, lecția echilibrului”, povestea Andreea Marin, conform Kfetele.