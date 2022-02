Pandemia i-a afectat și pe cei doi soți. Din cauza lipsei concertelor, Viorica și Ioniță de la Clejani țin acum de bani și sunt mult mai atenți la cheltuielile pe care le fac în această perioadă greu încercată pentru toată lumea. Prezentată în platoul de la „Teo Show”, artista a declarat că este o femeie independentă și își cumpără ce vrea ea, iar cel care se ocupă de cheltuielile familiei este soțul ei.

Viorica de la Clejani a recunoscut că ar apela la medicul estetician pentru a-și face mai multe intervenții estetice. Momentan, soția lui Ioniță nu are banii necesari pentru a-i cheltui pe astfel de proceduri. Artista a mărturisit că și-ar topi gușa, și-ar opera sânii și și-ar face liposucție.

„Dacă aș avea bani, mi-aș dori să mă duc în Turcia să îmi scot gușa, serios vorbesc. Costă… Să umblu pe aici că s-au lăsat și stau numai înhămată, să-mi scot și eu… să fac o liposucție. M-aș renova toată, dar trebuie bani pentru asta”, a declarat Viorica de la Clejani la Kanal D.

Vedeta și-ar fi dorit să meargă în Turcia să facă și cumpărături, însă soțul ei este strict atunci când vine vorba de a cheltui banii. „Eu sincer mi-aș fi dorit să mă fi dus la Istanbul, în Turcia, pentru că n-am mai fost cred că din 1995, când ne-am căsătorit! Nu mai mă duc cu asta la turci, vreau și eu un colier, două coliere, cercei, zice că leșină, se supără, pleacă la hotel, nimic!”, a spus artista.

Viorica de la Clejani își dorește să fie bunică

Viorica și Ioniță de la Clejani au împreună doi copii, pe Margherita și pe Fulgy. Cei doi au avut mari probleme din cauza substanțelor interzise și a anturajului, iar părinții lor au încercat să îi aducă pe drumul cel bun. Artista a mărturisit că își dorește să fie soacră și să aibă nepoți cât mai repede.

„Eu vreau sănătate, să-mi dea putere Dumnezeu, să mă țină sănătoasă să pot să am grijă de familia mea, de copilașii mei, să fiu și eu soacră mare, soacră mică! Să am și eu nepoți! Am zis când o fi să ne ducem, să fiu eu prima care se duce, eu nu vreau să rămân, cred că am luat-o razna de la pandemia asta”, a spus Viorica de la Clejani în emisiunea moderată de Teo Trandafir și Bursucu.

