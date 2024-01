De peste 20 de ani, Anca Țurcașiu a renunțat la carne. Pe parcurs, artista în vârstă de 53 de ani a eliminat din alimentația ei și lactatele, zahărul, dar și fructele. Așa reușește să aibă o siluetă de invidiat, cu ajutorul unei diete echilibrate, însă face și mișcare.

Având în vedere că a renunțat la atâtea alimente, fanii o tot întreabă pe rețelele de socializare ce mănâncă. Astfel, ea a vrut să facă lumină și le-a arătat ce consumă la micul-dejun. Pe farfurie și-a așezat numai alimente sănătoase, ardei, avocado, măsline, dar și o omletă.

„Bună dimineața! Haideți cu mine la micul-dejun, care înseamnă avocado cu sos soia și cu lămâie, omletă, ardei gras și măsline. Un sendviș excepțional”, a transmis Anca Țurcașiu într-un clip video postat pe Instagram.

„Mâncare sănătoasă, în corp și minte sănătoasă”, a reacționat unul dintre urmăritorii ei. Alții au fost curioși să afle ce mănâncă la masa de prânz vedeta. Acum ceva vreme, ea a dezvăluit tot pe Instagram că are o rețetă specială de paste de năut cu creveți.

Recomandări Primăria Liei Olguța Vasilescu a plătit, în ultimii doi ani, 1,2 milioane de lei unei firme de publicitate pentru promovarea instituției

„Am gătit ceva, și anume paste din năut peste care voi pune acest sos cu ciuperci, are ceapă, usturoi și sos de roșii. Și bineînțeles creveții, pe care i-am călit în foarte puțin ulei. Încercați și voi pentru că este o rețetă extraordinară, puteți să vă invitați și prietenii la masă”, a mai transmis Anca Țurcașiu.

„M-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea”

Invitată în emisiunea online a medicului Adina Alberts, Anca Țurcașiu a făcut dezvăluiri despre alimentația ei. „Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne, pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea, adică eu nu am fost carnivoră de când mă știu.

Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine și, când am plecat de acasă la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat, adică natural nu am… nu pentru că iubesc animalele sau știi alții cum declară. Iubesc foarte mult animalele, nu am avut o problemă din asta, să nu mănânc carne sau pentru că e sănătos sau e nesănătos”, a spus vedeta.

Recomandări Viceprimărița din Vaslui, acuzată că s-a angajat în învățământ cu o diplomă falsă, preda elevilor de peste 30 de ani. „Suntem șocați, avea rezultate școlare foarte bune, elevi la olimpiade”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Și a continuat, dezvăluind și cum a renunțat la lactate. O analiză nu i-a ieșit bine, iar medicul a sfătuit-o să renunțe. „E adevărat că am citit multe cărți până să renunț, aduse de afară, pe vremea lui Ceaușescu imaginează-ți că nu era la noi literatură de specialitate, dar apoi am renunțat, după ce am intrat la menopauză am avut o inflamație articulară foarte puternică, gravă, ceva cumplit și mi-a ieșit o analiză destul de proastă, boli autoimune, pe mine m-au trimis acasă să mă obișnuiesc cu boala, că nu există remediu.

ATPO era valoarea mare, tiroidită hashimoto. Am ignorat total și m-am dus la mai mulți medici și doi dintre cei cinci specialiști pe reumatologie mi-au spus să renunț la carne și la lactate”, a mai declarat ea.

Urmărește-ne pe Google News