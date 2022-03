„Nu aș face multe lucruri pentru bani. Niciodată nu mi-am ghidat viața și activitatea după partea asta financiară. Într-adevăr, trăiesc și mă întrețin din munca mea, dar nu e niciodată factorul primordial atunci când fac alegeri în viață!

Nu m-aș compromite artistic pentru un milion de euro, nu aș cânta ceva în care nu cred și nu-mi place și poate cel mai important, nu aș trăda niciodată încrederea oamenilor care și-au pus bazele în mine, pentru nimic pe lumea asta!

Uneori, banii nu pot cumpăra chiar totul, așa cum are toată lumea impresia! Iar eu nu sunt un om care poate fi cumpărat, nici la propriu, nici la figurat!

Mai mult, am refuzat în anii aceștia numeroase oferte avantajoase și în plan artistic, care mi-ar fi adus câștiguri mari și am refuzat și contracte de publicitate. Nu pot să-mi asociez imaginea, la care am trudit pe brânci, cu ceva în care nu cred!”, a declarat Paul Surugiu pentru Fanatik.

