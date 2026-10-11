Ce pensie are Petre Roman la 80 de ani. „Am contribuit. Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus”

Petre Roman are 80 de ani și se menține în continuare într-o formă de invidiat. Recent, acesta a fost invitat în emisiunea „Poarta Pangrati”, difuzată de TVR 2 și moderată de Marina Almășan, unde a vorbit despre activitățile lui, dar și despre pensia pe care o primește în prezent.

La 80 de ani, Petre Roman este în continuare activ în spațiul public și profesional. Fostul prim-ministru al României conduce, predă, participă la conferințe internaționale și menține un stil de viață dinamic.

„Fac înot și mă mențin tânăr pentru că mă bucur să trăiesc. M-ați rugat să aduc celebrul pulover roșu purtat la Revoluție, dar nu am avut cum. Dar l-am adus pe cel pe care l-am purtat când am devenit prim-ministru”, a declarat Petre Roman.

Petre Roman a vorbit și despre veniturile sale. Acesta a explicat că pensia i-a fost majorată în 2024. „Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. (…) Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a afirmat fostul premier, potrivit Cancan.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva, pentru care de asemenea sunt bine plătit, și am și pensia mea”, a explicat acesta.

Pe lângă activitatea didactică, Petre Roman spune că participă constant la evenimente academice și proiecte de cercetare, ceea ce îi permite să călătorească frecvent în afara țării.