Scumpirile constante ale carburanților au devenit un subiect arzător de discuție pentru șoferii din întreaga Europă, însă un proprietar de hotel din regiunea alpină a Italiei a decis să transforme această preocupare generală într-o campanie de marketing ieșită din comun, potrivit presei din Italia.

Campanie neașteptată într-o perioadă de scumpiri la pompă

Unitatea de cazare Notre Maison, un hotel ecologic de patru stele situat în localitatea Crétaz din Cogne, Italia, le-a pregătit o surpriză turiștilor care au ales să își petreacă weekendul de toamnă din 9-10 octombrie 2026 în regiunea montană.

La finalul sejurului de două nopți, conducerea hotelului le achită integral costul pentru un plin de benzină, motorină sau încărcarea completă a vehiculului electric.

Campania denumită „Weekend cu rezervorul plin” a fost lansată pe site-ul oficial al unității hoteliere înaintea închiderii sezoniere pentru vacanța personalului.

„Răsfățați-vă cu două nopți de toamnă în Cogne. Când va fi timpul să plecați, ne vom ocupa noi de combustibil: combustibil sau o reîncărcare electrică.”, se preciza în anunțul hotelului.

În loc să aplice o reducere clasică de tarif, proprietarii au decis să speculeze atenția uriașă acordată prețurilor la combustibil, care au înregistrat creșteri semnificative în ultimul an.

Andrea Celesia, proprietarul hotelului alături de familia sa și fost consilier municipal pentru turism în Cogne, a explicat că ideea a apărut din dorința de a le oferi oaspeților un gest simbolic de apreciere.

El a precizat că, într-un sejur de weekend unde costurile de cazare pornesc de la 600 de euro și pot depăși o mie de euro, o diferență de 15 euro la carburant nu îi oprește pe oameni să călătorească, însă gestul de a le dărui un rezervor plin creează o legătură emoțională puternică și atrage atenția noilor clienți.

„Încercăm întotdeauna să facem ceva original în promoțiile noastre. Scopul este să transmitem mesajul că ne pasă de oaspeții noștri, chiar dacă costul benzinei nu este factorul principal într-o vacanță de mai multe zile. (..) Promoția este în primul rând simbolică, un gest de atenție asupra unei probleme controversate, pe care am încercat să o interpretăm într-o lumină pozitivă.”, a spus Andrea Celesia.

Hotelul deține și singura benzinărie din localitate

Abordarea inedită a fost posibilă datorită unei conjuncturi locale particulare. În luna ianuarie a anului 2024, familia Celesia a preluat administrarea singurei stații de peco din satul Cogne, aflată la doar câțiva metri de hotel, după ce comunitatea locală rămăsese timp de un an fără nicio opțiune de alimentare.

Astfel, decontarea carburantului s-a realizat direct în cadrul acelorași operațiuni de familie.

Pe lângă aspectul promoțional, inițiativa completează profilul ecologic al unității de cazare.

Hotelul Notre Maison funcționează fără emisii de carbon, fiind alimentat în proporție de 100% cu energie electrică și termică din surse regenerabile.

Unitatea folosește o centrală proprie pe biomasă alimentată cu resturi lemnoase din pădurile locale, iar oaspeții care dețin mașini hibride sau electrice beneficiază în mod obișnuit de stații de încărcare gratuite pe durata șederii.

Impactul campaniei a depășit granițele regiunii, iar anunțul a fost preluat de principalele publicații naționale din Italia.