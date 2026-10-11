Susține Susține

Avionul din 1971 care a „aterizat” în cel mai scump cartier din Brașov

Andrei Crăițoiu
Andrei Crăițoiu
Jurnalist
Comentează
Avionul din 1971 care a „aterizat” în cel mai scump cartier din Brașov
Reportaj
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

La Brașov, între blocuri noi, cafenele, magazine și alei pietonale, un avion vechi de peste o jumătate de secol pare desprins dintr-o altă lume. Avionul a fost construit chiar pe locul pe care se ridică astăzi Cartierul Coresi, unul dintre cele mai moderne și mai scumpe locuri de sub Tâmpa.

Cuprins:

Dacă traversezi astăzi zona Coresi din Brașov, este greu să mai vezi în peisajul urban ceea ce a fost cândva una dintre cele mai importante platforme industriale ale orașului.

În locul halelor, al liniilor de producție și al uzinei Tractorul se află acum un cartier în care viața urbană se desfășoară în jurul locuințelor, birourilor, magazinelor și spațiilor de promenadă.

Aici, un apartament cu 4 camere, tip penthouse se vinde și cu 800.000 de euro! Specialiștii imobiliari dezvăluie că prețurile apartamentelor se numără printre cele mai dinamice și scumpe. Prețul mediu pentru un metru pătrat fiind de 2.500 de euro.

Și totuși, pe Aleea Aviatorilor, între clădirile noului cartier, un avion păstrează o legătură fizică și spectaculoasă cu trecutul locului.

Este vorba despre un avion IAR-824, cu înmatricularea YR-ISG, un avion utilitar românesc proiectat de inginerul Iosif Șilimon și construit la Brașov la începutul anilor ’70.

Avionul din 1971 care a „aterizat” în cel mai scump cartier din Brașov
Avionul din 1971 care a „aterizat” în cel mai scump cartier din Brașov

Modelul a efectuat primul zbor pe 23 mai 1971

Astăzi este o piesă de muzeu în aer liber, dar, înainte să ajungă nemișcat între blocurile noului Coresi, aparatul a făcut parte dintr-unul dintre cele mai interesante capitole ale aviației românești postbelice.

Iar povestea începe în 1971. Primul prototip al avionului, cunoscut inițial sub denumirea ICA IS-24, a efectuat primul zbor pe 23 mai 1971.

Proiectarea îi aparține inginerului Iosif Șilimon, una dintre figurile importante ale construcțiilor aeronautice românești de la Ghimbav.

După înființarea Întreprinderii de Construcții Aeronautice (ICA) Ghimbav, în 1968, Șilimon a continuat aici proiectarea planoarelor și a avioanelor.

IS-24 a fost conceput ca avion utilitar: un aparat destinat transportului pe distanțe scurte și unor utilizări diverse, de la activități sportive până la misiuni sanitare sau de transport.

Era un monoplan cu structură integral metalică și tren de aterizare fix, triciclu. Cabina putea găzdui până la șase persoane, iar configurația permitea adaptarea avionului pentru mai multe tipuri de misiuni.

Motorul era un Lycoming IO-540, de aproximativ 290 CP

Modelul expus în Coresi avea o anvergură de aproximativ 12,4 metri, o lungime de circa 9,2 metri și o greutate maximă de aproximativ 1.900 de kilograme.

Datele disponibile indică o viteză maximă de aproximativ 205 km/h, în timp ce documentația tehnică românească din perioada de omologare consemna valori de până la 220 km/h în anumite condiții de funcționare.

Avionul din 1971 care a „aterizat” în cel mai scump cartier din Brașov
Avionul din 1971 care a „aterizat” în cel mai scump cartier din Brașov

Într-un material dedicat avionului IS-24, publicat în 1971, inginerul Iosif Șilimon explica faptul că proiectul fusese gândit pornind de la motorul Lycoming de 290 CP și că aparatul fusese comparat cu avioane monomotoare similare, cu aripă sus, din mai multe țări.

Un an mai târziu, prezentarea tehnică a avionului insista asupra caracteristicilor sale: aripă cu profil laminar, rezervoare integrate, dispozitive de hipersustentație, posibilitatea de a adapta cabina și acces facil pentru pasageri, parașutiști sau materiale.

În presa vremii, concluzia era ambițioasă: avionul utilitar era prezentat ca fiind „la nivelul celor mai bune construcții similare existente pe plan mondial”.

De la Brașov la Salonul Aeronautic de la Paris

Aeronava trebuia să demonstreze că industria aeronautică de la Brașov putea produce nu doar planoare sau aparate specializate, ci și un avion utilitar modern, capabil să răspundă unor nevoi civile și sportive.

IAR-824 nu a rămas o curiozitate prezentată doar în România. Modelul a ajuns la Salonul Aeronautic de la Paris din 1973, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale ale industriei aeronautice.

În total, au fost construite zece exemplare, inclusiv prototipul. Unele au fost modificate cu tren de aterizare cu roată de coadă și au fost folosite inclusiv la remorcarea planoarelor. Cinci exemplare au ajuns la Aeroclubul României pentru activități de instruire și remorcare de planoare, potrivit datelor istorice disponibile despre model.

Cu alte cuvinte, avionul care astăzi stă nemișcat în Coresi a făcut parte dintr-o serie minusculă. Doar zece exemplare au fost construite.

Dar povestea avionului începe cu mult înainte de 1971

Pentru a înțelege de ce IAR-824 este atât de important pentru Brașov, trebuie făcut un pas înapoi cu aproape jumătate de secol.

La 25 iunie 1925, prin legea promulgată de regele Ferdinand, era pusă baza Industriei Aeronautice Române. În august 1925, societatea era constituită ca societate pe acțiuni cu capital mixt, iar Brașovul era ales pentru ridicarea uzinei.

Doi ani mai târziu, la 11 octombrie 1927, avea loc inaugurarea oficială a fabricii. În documentele și în presa vremii, IAR Brașov era prezentată drept „prima fabrică românească de aeroplane”.

Inaugurarea a avut loc în prezența unor personalități politice și militare importante ale României, între care premierul Ionel Brătianu, generalul Henri Berthelot și ministrul de război Paul Angelescu.

25 de tipuri de avioane și peste 1.000 de aparate

Între 1927 și 1945, la IAR Brașov au fost realizate 25 de tipuri de avioane și peste 1.000 de aparate, potrivit sintezelor istorice publicate de Asociația Generală a Inginerilor din România.

Au fost produse avioane de școală, turism, recunoaștere și vânătoare, dar și aparate construite sub licență. În paralel, la Brașov au fost realizate motoare de avion, atât în concepție proprie, cât și sub licență.

Avionul din 1971 care a „aterizat” în cel mai scump cartier din Brașov
Avionul din 1971 care a „aterizat” în cel mai scump cartier din Brașov

Primele produse au fost avioane realizate sub licență, printre ele Morane-Saulnier și Potez 25. Apoi au apărut proiectele românești. Iar dintre avioanele care aveau să devină celebre se remarcă IAR CV 11 și, mai târziu, IAR-80 și IAR-81.

Între timp, uzina a dispărut, dar avionul a rămas. Iar astăzi, cartierul Coresi reunește locuințe, birouri, spații comerciale, servicii și zone de recreere. Avionul „s-a întors acasă” în vara lui 2020, fiind amplasat pe noua Alee a Aviatorilor, într-o piațetă dedicată inginerului Iosif Șilimon.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Brasov Infrastructură România
Parteneri
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Viva.ro
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Unica.ro
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
Gsp.ro
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
Gsp.ro
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
Avionul din 1971 care a „aterizat” în cel mai scump cartier din Brașov
Reportaj
Știri România
16:00
Avionul din 1971 care a „aterizat” în cel mai scump cartier din Brașov
femeie-romania-pensie-parc
Știri România
15:30
Ce pensie primesc românii care nu au stagiul minim de cotizare de 15 ani și ce opțiuni au
Parteneri
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Adevarul.ro
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
„Ne-a omorât Ofri Arad!” Gigi Mustață îl face praf pe fotbalistul transferat de Meme Stoica la FCSB
Fanatik.ro
„Ne-a omorât Ofri Arad!” Gigi Mustață îl face praf pe fotbalistul transferat de Meme Stoica la FCSB
Ce înseamnă majorarea salariului minim pentru angajați și firme în 2026, de la venitul net la costul salarial
Financiarul.ro
Ce înseamnă majorarea salariului minim pentru angajați și firme în 2026, de la venitul net la costul salarial
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Petre Roman și Silvia Chifiriuc
Stiri Mondene
15:19
Ce pensie are Petre Roman la 80 de ani. „Am contribuit. Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
Asia Express 2026 editia 21, 11 octombrie
Stiri Mondene
14:06
„Asia Express” 11 octombrie 2026. Regulile se schimbă în această seară
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Redactia.ro
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
De nerecunoscut! Dacia Spring, tunată cu elemente din inspirate din lumea curselor! Cum arată modelul germanilor
Gsp.ro
O nouă mașină în România » Costă sub 30.000 de euro și a fost prezentată la Salonul Auto București
Parteneri
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
Mediafax.ro
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Wowbiz.ro
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Salariu de 2.000 de euro pentru o săptămână de muncă. Nu e nevoie de o calificare specială sau de experienţă
Observatornews.ro
Salariu de 2.000 de euro pentru o săptămână de muncă. Nu e nevoie de o calificare specială sau de experienţă
Sfârșit tragic pentru o femeie, în județul Vaslui. Mașina în care se afla s-a izbit violent de un cap de pod
Kanald.ro
Sfârșit tragic pentru o femeie, în județul Vaslui. Mașina în care se afla s-a izbit violent de un cap de pod
POLITIC
luca-niculescu-8-octombrie-2026
Politică
10 oct.
Premierul desemnat Luca Niculescu anunță prioritățile din programul de guvernare: majorări pentru pensiile mici și reluarea legii salarizării unitare
Relațiile româno-ungare au devenit mai strânse în 2026 după schimbarea de guvern de la Budapesta, susține Valentin Năumescu. Foto: Getty Images
Politică
10 oct.
România și Ungaria își unesc forțele pentru bugetul UE și sprijinul pentru Ucraina
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Gigi Becali pregătește noi transferuri la FCSB în iarnă: „Pe pozițiile astea!”
Fanatik.ro
Gigi Becali pregătește noi transferuri la FCSB în iarnă: „Pe pozițiile astea!”
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Locale
16:50
Mașină de poliție aflată în misiune, blocată în betonul proaspăt pe un drum, în Brașov. Agenții au vrut să evite aglomerația: „Putem greși”
Știri România
16:49
Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România lovite de ploi și descărcări electrice
Știri Externe
16:41
Unicul bombardier invizibil F-117A Nighthawk care a luptat în patru războaie a fost donat muzeului Smithsonian
Știri România
16:25
Protest la IAR Brașov. Angajații ies în stradă din cauza contractului pierdut pentru elicoptere militare și a șefilor care și-au mărit salariile
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
11:24
Val de ploi torențiale, lapoviță și ninsori și scăderi bruște de temperatură: ANM a emis un cod galben de vreme rea pentru 11 județe
Auto
10 oct.
5 mașini second-hand bune sub 5.000 de euro pe care le recomandă experții germani
Lifestyle
9 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026. Luna Nouă în Balanță
Știri România
09:04
Loto 6/49 din 11 octombrie 2026. Report de peste 2,54 milioane de euro la 6/49, categoria I
Casă de 15000 de euro cu teren generos, pusă în vânzare, în Serbia. Sursă foto: Blic.
Lifestyle
16:12
Casa de 15.000 de euro, cu teren de 1000 mp, de la marginea unei stațiuni balneare renumite. Are izvor de apă potabilă chiar lângă proprietate
O femeie adultă cu părul închis la culoare privește pe fereastra avionului spre aripa acestuia și spre peisajul de dedesubt, parțial acoperit de zăpadă
Cultură și Vacanțe
14:11
Ai plătit loc la geam, dar ai nimerit în fața unui perete gol? De ce unele avioane nu au ferestre la toate scaunele
hotel-notre-maison-cogne-tripadvisor
Cultură și Vacanțe
12:45
Un hotel din Italia le-a făcut plinul turiștilor la singura benzinărie din localitate: „Weekend cu rezervorul plin”
O femeie zâmbitoare ține în mână o cheie de cameră atașată la un breloc decorativ din lemn
Cultură și Vacanțe
12:40
Mii de români și-au transformat locuințele în afaceri profitabile. Câte case de vacanță și apartamente sunt acum pe Booking
Un magazin Ikea, pereții sunt colorați cu albastru, iar literele care formează scrisul sunt galbene. În fața magazinului sunt un gard viu verde și o parcare goală
Lifestyle
11:31
Țara din Europa în care magazinele Ikea pot deveni adăposturi de urgență în caz de război sau pană de curent
Cât timp se fierb cartofii pentru piure
Lifestyle
11:02
Cât timp se fierb cartofii pentru un piure reușit
Dafin, cimbru și mărar
Lifestyle
10 oct.
Cum se conservă frunzele de dafin, cimbru și mărar pentru iarnă
Ce este zona 2 de efort în timpul antrenamentelor
Lifestyle
17 sept.
Ce este zona 2 de efort și de ce e cea mai bună pentru arderea grăsimilor
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Lifestyle
23 sept.
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Nuclearelectrica a oprit reactoarele 1 și 2 de la CNE Cernavodă din cauza scăderii drastice a nivelului Dunării. Foto: Facebook / Nuclearelectrica
Știri România
15:03
Reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Anunțul Nuclearelectrica
O mașină de Carabinieri oprită în dreptul unei stații de metrou din Milano, mai mulți turiști în haine groase coboară pe scările de la metrou
Știri România
14:41
O româncă a fost jefuită într-o stație de metrou din Milano de doi bărbați care inițial s-au oferit să o ajute
Polițiști în Germania, o femeie și un bărbat care stau cu spatele, poartă veste antiglonț și inscripția POLITZEI
Știri România
13:56
O bandă de români a dat peste 29 de spargeri în Germania, iar din banii furați au cumpărat case de lux și lingouri de aur
Roxana Butnaru. Sursa foto: arhiva personală
Analiză
Știri România
13:00
Roxana Butnaru, consilier de stat în Administrația Prezidențială: „România are foarte mulți oameni buni. Problema este dacă avem curiozitatea și răbdarea să-i descoperim înainte să-i descopere alții”
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Opinii
11:57
Noul PNL: Good Bye, USA și Deutschland Uber Alles?
Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Hepta
Opinii
10:31
Cinci luni de criză. Patru nominalizări. Nimeni nu s-a mișcat nici măcar un centimetru
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
9 oct.
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
9 oct.
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu