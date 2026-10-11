Ai plătit loc la geam, dar ai nimerit în fața unui perete gol? De ce unele avioane nu au ferestre la toate scaunele

Alegerea unui loc la geam este pentru mulți pasageri una dintre cele mai importante opțiuni atunci când își cumpără un bilet de avion. Fie că își doresc să admire peisajul în timpul zborului, să facă fotografii din aer sau simplu să aibă un sprijin pentru a dormi, priveliștea oferită de fereastră justifică adesea taxa suplimentară plătită, potrivit publicației sârbești Blic, parte a trustului Ringier.

Cu toate acestea, rezervarea unui scaun marcat ca fiind „la geam” nu garantează întotdeauna că vei avea o fereastră în dreptul tău.

Pe numeroase aeronave operate de companii aeriene populare, precum Ryanair sau Wizz Air, dar și pe flota unor operatori de linie tradiționali, există locuri unde pasagerul ajunge să privească direct într-un perete din plastic. Această neplăcere poate fi evitată dacă înțelegi cum sunt configurate avioanele și ce trebuie să verifici înainte de check-in.

De ce lipsesc ferestrele de la unele locuri din avion

Motivele pentru care un scaun situat la marginea cabinei nu are fereastră țin în principal de arhitectura aeronavei și de deciziile comerciale ale operatorilor aerieni. Producătorii de avioane, precum Airbus și Boeing, proiectează fuzelajul cu ferestre poziționate la distanțe fixe. Cu toate acestea, companiile aeriene au libertatea de a-și configura spațiul interior așa cum doresc.

Pentru a maximiza profitul, operatorii – în special cei low-cost – aleg să adauge mai multe rânduri de scaune, reducând distanța dintre ele. Din această cauză, aliniamentul scaunelor se modifică și nu mai corespunde cu poziția inițială a ferestrelor. În plus, pe anumite secțiuni ale fuzelajului trec conductele sistemului de aer condiționat, se află pereți despărțitori, bucătării (galleys) sau cabine de toaletă, spații care maschează sau elimină complet ferestrele pe interior.

Companiile aeriene unde poți nimeri la geam, dar fără fereastră

Risc de a nimeri un loc fără vedere există pe numeroase tipuri de aeronave. În flota Ryanair, formată din sute de avioane Boeing 737-800 și Boeing 737 MAX 8-200, există anumite rânduri cunoscute unde peretele este complet plin. Același lucru este valabil și pentru operatorul Jet2, care folosește tot aeronave din seria Boeing 737.

În ceea ce privește compania Wizz Air, care operează o flotă de peste 200 de avioane din familia Airbus A320 și A321neo, dispunerea scaunelor variază în funcție de generația aeronavei. Situații similare se regăsesc și la EasyJet, care folosește exclusiv avioane Airbus A319 și A320, dar și pe zborurile de lung curier operate de British Airways, Virgin Atlantic sau American Airlines, pe aeronave de mari dimensiuni precum Boeing 787 sau Boeing 777.

Cum alegi cel mai bun loc în avion pentru confortul tău

Dacă îți dorești o experiență de zbor fără surprize neplăcute, este recomandat să consulți harta locurilor furnizată de aplicații sau site-uri specializate în configurarea cabinelor de zbor înainte de a selecta scaunul.

Pentru pasagerii care pun accent pe confort, locurile situate la ieșirile de urgență oferă cel mai mare spațiu pentru picioare, deși vin la pachet cu cerințe speciale de siguranță. Dacă ai rău de mișcare sau preferi un zbor mai stabil în caz de turbulențe, scaunele poziționate deasupra aripilor sunt cea mai bună alegere, deoarece acolo mișcările verticale ale aeronavei se simt cel mai puțin.