Accident cumplit în Turcia. Cel puţin 11 morţi şi zeci de răniţi, după ce un autocar s-a ciocnit cu un camion

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Un autocar s-a răsturnat duminică după ce a intrat în coliziune cu un camion pe autostrada dintre Bursa şi Izmir, în vestul Turciei - accident care s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi 27 de răniţi, relatează AFP.
Accidentul s-a produs în apropierea intrării pe autostrada dintre Bursa şi Izmir, a precizat guvernoratul din Manisa într-un mesaj publicat pe X.
„În acest accident, 11 dintre concetăţenii noştri şi-au pierdut viaţa şi 27 au fost răniţi”, a adăugat acesta.
Echipele de intervenţie au fost trimise imediat la faţa locului. „Urmărim îndeaproape evoluţia situaţiei, în coordonare cu toate instituţiile implicate”, a dat asigurări ministrul de interne Mustafa Ciftçi
Fotografiile obținute de presa locală și cea internațională arată autocarul răsturnat peste parapetele de siguranţă şi cu parbrizul spart.
Deocamdată nu se știe cauza accidentului.