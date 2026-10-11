Accident cumplit în Turcia. Cel puţin 11 morţi şi zeci de răniţi, după ce un autocar s-a ciocnit cu un camion

Știri România Reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Anunțul Nuclearelectrica

Știri România O româncă a fost jefuită într-o stație de metrou din Milano de doi bărbați care inițial s-au oferit să o ajute

Știri România O bandă de români a dat peste 29 de spargeri în Germania, iar din banii furați au cumpărat case de lux și lingouri de aur