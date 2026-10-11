Țara din Europa în care magazinele Ikea pot deveni adăposturi de urgență în caz de război sau pană de curent

Magazinele IKEA dintr-o țară din Europa ar putea deveni adăposturi de urgență sau spitale temporare în cazul unor crize majore, precum pene de curent, inundații sau atacuri asupra infrastructurii critice, potrivit unei inițiative europene menite să implice sectorul privat în gestionarea crizelor, relatează Reuters.

Magazinele IKEA din Danemarca s-ar putea transforma în adăposturi de urgență

Retailerul suedez este parte a Coaliției Companiilor pentru Pregătirea în Situații de Criză din Danemarca, o rețea ce explorează resursele pe care firmele le pot pune la dispoziția autorităților, de la spații de adăpostire și alimente până la personal calificat.

„Vrem să fim un vecin bun. Vrem să fim compania care poate sprijini societatea în cazul unei crize”, a declarat Torben Mortensen, responsabil pentru securitate la IKEA Danemarca, potrivit sursei citate mai sus.

Magazinele IKEA pot oferi spații pentru persoane evacuate, iar restaurantele din incintă pot asigura hrana necesară. În plus, generatoarele electrice instalate permit funcționarea clădirilor în cazul întreruperii curentului electric, iar paturile din inventar pot fi rapid asamblate pentru a primi sinistrați sau pacienți.

Europa traversează o etapă de schimbare a strategiei de securitate

Această inițiativă reflectă o abordare nouă a Uniunii Europene, care încearcă să mobilizeze nu doar armata și instituțiile de intervenție, ci și companiile private pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale în caz de urgență. În martie 2025, UE a lansat Strategia Uniunii pentru Pregătire, menită să întărească capacitatea statelor membre de a răspunde unor crize majore.

Creșterea amenințărilor hibride, precum atacurile cibernetice sau sabotajele suspectate, a determinat accelerarea acestor măsuri.

În cadrul rețelei din Danemarca, care reunește peste 200 de companii și 300.000 de angajați din sectoare variate precum comerț, construcții și telecomunicații, IKEA este considerată un model de adaptare.

„IKEA este un exemplu foarte bun, pentru că nimeni nu s-ar gândi în mod natural să includă compania pe o listă a resurselor pentru situații de criză. Un magazin IKEA dispune de spațiu, produse, facilități pentru prepararea hranei și generatoare”, a explicat Maja Broloes, directoarea generală a rețelei.

Ce soluții a testat IKEA pentru eventualele situații reale

Aceste măsuri nu sunt doar pe hârtie. În octombrie 2024, în timpul inundațiilor devastatoare din Valencia, Spania, IKEA a transformat unul dintre magazinele sale într-un adăpost temporar, oferind refugiu pentru peste 600 de persoane. De asemenea, experiențe similare arată potențialul acestor spații: în decembrie 2021, o furtună de zăpadă a blocat șase clienți și 24 de angajați într-un magazin IKEA din Aalborg, Danemarca.

Toți au fost găzduiți peste noapte, dormind în paturile expuse, iar magazinul și-a reluat activitatea normală a doua zi.

Alte țări europene urmează exemplul

Danemarca nu este singura țară care implementează astfel de măsuri. În Estonia, aproape 300 de companii sunt obligate prin lege să asigure continuitatea serviciilor critice, iar în Polonia unele firme trebuie să pună la dispoziția forțelor armate vehicule și alte resurse în situații de criză.

Finlanda, pe de altă parte, a creat o rețea complexă de autorități, organizații neguvernamentale și companii pentru a asigura securitatea aprovizionării în orice situație de urgență.

În Danemarca, și alte companii adoptă inițiative similare. Salling Group, cel mai mare operator de supermarketuri din țară, a pregătit o rețea de 51 de magazine capabile să funcționeze independent de rețeaua de electricitate sau internet timp de până la 48 de ore.

Autoritățile daneze elaborează sisteme de compensații pentru firme

Pentru a încuraja implicarea companiilor private, autoritățile daneze elaborează un mecanism de compensare financiară susținut de stat. Acesta va permite firmelor participante să fie despăgubite în funcție de resursele puse la dispoziție și de specificul intervenției.