De aproape un deceniu, Bursucu și Andreea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au împreună o fețiă, pe nume Anays, iar logodnica vedetei de la Kanal D mai are o fată dintr-o căsnicie anterioară. Alessia a împlinit 17 ani pe 12 decembrie și se înțelege foarte bine cu tatăl ei vitreg.

Într-un interviu pentru CANCAN, Bursucu a povestit că fata sa vitregă l-a ajutat foarte mult în rolul de tată, astfel că atunci când a venit pe lume Anays, el a știut cum să se comporte.

„Eu am reușit să am o relație bună cu fiica cea mică datorită Alessiei. Eu am învățat cu Alessia cum se crește un copil. Iar copilul ăsta a avut o răbdare cu mine, crede-mă. Și eu am dat în străchini, dar pe mine m-a ajutat Dumnezeu să am un copil înțelept, așa cum era ea, mică, era foarte înțeleaptă, înțelegea că tati nu a înțeles situația, dar «Tati o să își revină, tati mă iubește». Și asta ne-a apropiat foarte tare, iar pe mine m-a ajutat foarte mult în relația cu asta mică.

Suntem prieteni, da. E adevărat că prietenă mai bună e cu maică-sa și e și normal să fie așa. Dar la 17 ani nu ascunde absolut nimic, vorbește deschis despre orice”.

Alessia nu se ferește de iubitul mamei sale și de multe ori vine la el să îi ceară sfaturi. Bursucu nu face diferențe între cei doi copii. De ziua sa, fiica vitregă a vedetei de la Kanal D și-a dorit să își serbeze ziua de naștere în club alături de prietenii săi. Bursucu a fost prezent pentru câteva momente la petrecere, atunci când i-a adus șampania.

„Nu, a venit acum, că pe 12 decembrie a făcut 17 ani. A venit acasă, am întrebat-o unde vrea să îi facem ziua. A zis că la club, e noua modă. Perfect, hai la club!

Am fost doar să îi aduc niște șampanie, că așa se poartă, cu artificii. Am dus o șampanie cu niște artificii, s-au bucurat copiii, am plecat, i-am lăsat acolo”, a mai spus prezentatorul.

Bursucu și-a cerut iubita în căsătorie

Într-un interviu exclusiv pentru avantaje.ro, Bursucu a confirmat faptul că și-a cerut iubita în căsătorie. Prezentatorul de la Kanal D și Andreea formează un cuplu de 10 ani și împreună au o fetiță. Iubita lui Adrian Cristea mai are o fată dintr-o căsnicie anterioară. „Da, este adevărat, am dat inelul, dar nu știu când va avea loc nunta; poate în 2023, 2024, vom vedea! Mi-aș dori să fie un eveniment așa cum l-am imaginat toată viața; unul frumos la care oamenii să se distreze și să se simtă bine. Să avem alături toți oamenii dragi nouă”.

Bursucu a mărturisit că momentan nu își mai dorește alți copii, însă pe viitor nu știe ce se va întâmpla. El spune că este un tată indulgent și protector.

