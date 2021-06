Ce relație are, de fapt, Cristina Ciobănașu cu cele două mame ale sale. „E dificil atunci când se întâlnesc”

Cristina Ciobănașu a fost adoptată de Ruxandra Ion. În urmă cu ani de zile, producătorul de televiziune a fost cucerită de actrița care pe atunci era doar o fetiță. A ținut-o în casa ei, a trimis-o la cele mai bune școli, i-a devenit mamă adoptivă.

În tot acest timp, Cristina Ciobănașu a ținut legătura cu mama biologică, cu fratele, cu familia ei. Vedeta a declarat că are o relație specială cu mamele ei, amândouă o ajută, de la amândouă primește sfaturi pe care de fiecare dată le ia în considerare.

„Cum am mai spus, sunt un om foarte norocos. Am primit mai multe decât mi-aș fi putut dori vreodată. Întotdeauna am spus că pentru mine cele mai importante lucruri în viață sunt familia și prietenii. Dar să ai două familii… asta e extra. Cât despre viața cu două mame, pot să spun că primesc de două ori mai multă iubire, de două ori mai multă grijă, de două ori mai multe sfaturi, de două ori mai multe confirmări și așa mai departe.

Cum ar putea să nu fie minunat? Le iubesc la fel de mult pe amândouă, însă relaționez diferit cu fiecare dintre ele. Mai dificil e atunci când se întâlnesc și mă pun amândouă la colț… De fiecare dată pierd teren în fața lor.”, a declarat ea într-un interviu pentru revista viva.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În ultima perioadă, din cauza situației cauzate de pandemia de coronavirus, Cristina Ciobănașu și-a văzut mai rar mama biologică, care lucrează în străinătate. Cele două au găsit totuși un mod de a fi alături una de alta.

„Chiar dacă nu ne vedem față în față atât de des pe cât ne-am dori, vorbim la telefon, și atunci când ne revedem o facem cu aceeași căldură ca și cum ar fi fost acolo mereu. Bineînțeles că ne-ar fi fost mult mai ușor să punem de-o vizită dacă nu ar fi lucrat în altă țară, dar suntem bucuroși că măcar e sănătoasă.”, a mai dezvăluit tânăra actriță pentru aceeași sursă.

