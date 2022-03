Nu întotdeauna relația lor a fost așa, în urmă cu ceva vreme, timp de aproximativ trei ani, tatăl și fiica nu și-au vorbit, Ion Uță a refuzat că își vadă fiica și când era pe patul de spital, ulterior ea nu l-a invitat la nunta ei, la fel a procedat și el când s-a recăsătorit.

Ei bine, Ion Uță și Teo Trandafir au revenit la sentimente mai bune. Prezentatoarea se preocupă de tatăl ei ajuns la vârsta de 80 de ani. În emisiunea de la Kanal D, ea a dezvăluit că el e bărbatul căruia i-a spus cel mai recent „Te iubesc”. Pe el l-a cuprins bucuria și acum a declarat cât ține la ea.

„Eu și Teo vorbim cât de mult se poate și ne spunem te iubesc. Ne mai luăm și așa la câte o ceartă pe subiectul cine iubește mai mult, că eu o țin una și bună că eu o iubesc mai mult. Vorbim amabilități. E o distanță între noi totuși. Ea are treburile ei, eu am treburile mele.

Ne vedem cât de des se poate, vorbim la telefon și se interesează de soarta mea. Eu sunt rău cu sistemul motor, nu pot să mai merg, să alerg! Ea mă întreabă mereu: Tată, pot să fac ceva pentru tine?

Eu îi spun: Teo, pune-te tu pe tine în față și pe fata ta!”, a declarat Ion Uță pentru Click.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ajuns la 80 de ani, Ion Uță se confruntă cu probleme de sănătate. E împlinit însă că a făcut un copil de care e tare mândru.

„Eu am o treabă… vreau să plec! Trebuie să plec pentru că e timpul! Am 80 de ani, s-a făcut timpul! Eu știu că am făcut un lucru bun în viață! Am făcut un copil, a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut în toată viața mea. Dincolo de facultăți, de meserie, de orice!”, a mai declarat bărbatul.

În prezent, Teo Trandafir e prezentatoarea emisiunii „Teo Show”, de la Kanal D, alături de Mihai Mitoșeru. Dincolo de carieră, ea nu e în prezent căsătorită, dar are o fiică, pe Maia.

Citeşte şi:

Ce a răspuns Alex Velea când a fost întrebat cu ce femeie ar petrece o noapte de dragoste. „Nu am apucături din acestea”

Motivul pentru care Corina Caragea nu vorbește despre relația ei: „Iubirea nu se strigă în gura mare”

Micutzu, al patrulea jurat al ediției „iUmor” din această duminică, la Antena 1: „Cred că nu aș fi bun ca jurat permanent al emisiunii”

Emil Rengle a dezvăluit strategiile de la „Survivor România”: „Mai iscam și noi câte o ceartă de văzul lumii”. Ce nu s-a văzut la TV

GSP.RO Cer expulzarea iubitei lui Putin! Ar fi vorba despre o fostă mare sportivă. A pozat nud: „Cea mai flexibilă femeie a Rusiei”

Playtech.ro SINGURUL om din lume care îl poate influența pe Vladimir Putin să oprească războiul. SUA a publicat numele lui

Observatornews.ro Olga, medic militar și mamă eroină, a murit luptând cu rușii. Cei 12 copii lăsați în urmă își plâng durerea: "Nici măcar nu o putem îngropa"

HOROSCOP Horoscop 16 martie 2022. Leii au parte de o zi pe gustul lor, luminoasă și presărată cu momente de optimism real

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ. Ar putea fi o mare lovitură pentru Rusia, chiar astăzi

Telekomsport Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5400): o experiență pe care o vei aprecia cu siguranță