Într-un interviu pentru impact.ro, Cristina Bâtlan a povestit ce s-a întâmplat cu afacerile în care a investit la „Imperiul Leilor”, show-ul de la PRO TV din care face parte alături de Dan Șucu, Dragoș Petrescu, Wargha Enayati, Daniel Mischie, Mircea Căpățînă, Felix Pătrășcanu și Răzvan Raț. Deși este singura femeie dintre antreprenori, Cristina Bâtlan este foarte încrezătoare în ea și în abilitățile sale de a conduce un business.

„Sunt antrenată, mă descurc, nu ați văzut și voi pe ecran ce fac acolo? Cert e că până la final, am făcut cele mai multe asocieri și cele mai mari investiții. Că s-au mai încurcat de mine unii Lei, cu unii am făcut alianțe, până la urmă totul a ieșit bine, ne-am despărțit prieteni, așa că am reușit. Nu a fost ușor, dar a mers”, a declarat Cristina Bâtlan.

Întrebată cum merg business-urile în care a investit în emisiunea de la PRO TV, femeia de afaceri a mărturisit:

„Cele în care am investit merg și sunt aproape de antreprenori, adică monitorizez foarte atent investițiile pe care le fac. Altele s-au pierdut pe drum în sensul în care nu și-au mai dorit participanții investiția pentru că au avut așa un succes după Imperiul Leilor, încât au zis: «Hai să ne mai chinuim puțin cum am făcut-o noi 5 ani și rămânem cu sută la sută din companie», ceea ce e lăudabil.

Apreciez un om care înțelege că poate și singur. Alții au ajuns la bancă și li s-a părut că banca le oferă o soluție mai ieftină decât aceea cu un antreprenor, însă de data asta la Imperiu am căutat afaceri care într-adevăr au nevoie de suport, acel suport uman nu numai material.

Am evaluat foarte atent oamenii și cred că ideile în care am investit chiar au șanse să schimbe lumea, adică să fie schimbare de paradigmă: inovații cu adevărat valoroase nu doar pentru România, ci global. Dacă doar una din acele idei se concretizează, România va avea un loc important pe hartă”.

Succes cu două afaceri în care a investit la „Imperiul Leilor”

Cristina Bâtlan este foarte încântată de afacerea în care a investit la „Imperiul Leilor”, cea cu ondulatorul fără căldură, care a devenit extrem de căutat și apreciat de femei. De asemenea, femeia de afaceri a mai investit într-un business cu Wargha Enayati și pare că deja au producția vândută în avans pe un an.

„Nu s-au întors banii la mine în buzunar, adică dividente mai puțin. Dintr-o singură companie pot să declar că am ridicat 5000 de euro dividente, deci foarte tare. Am investit 50.000 și am ridicat 5.000, însă afacerea este foarte profitabilă. Este ondulatorul de păr fără căldură, pentru care am creat și produse recurente.

Este în casele multor femei și foarte multe femei din România iubesc acest obiect, îl folosesc și într-adevăr le-a schimbat viața în bine. O altă afacere în care am investit împreună cu Wargha Enayati este fabrica de peleți de la Târgu Jiu care a primit deja echipamentul nou, o nouă fabrică la cheie, imensă, un mastodont, pentru care am construit și o hală nouă, astfel încât să devenim unul dintre producătorii importanți de peleți la nivel de țară, iar pentru acest business avem producția vândută în avans deja pe un an și jumatate. Deci e performant.”