Vedeta de la Kanal D a povestit în emisiunea „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță, că tatăl său nu era de acord să se înscrie la Facultatea de Teatru și a făcut tot posibilul să o convingă să renunţe la o carieră în acest domeniu.

La un moment dat, aceasta a amenințat-o că va trebui să se mute într-un alt apartament dacă nu va renunța la ideea de a deveni actriță.

„Eram atât de supărată pe tata că nu m-a lăsat să dau la Teatru și Film, încât tot ce apărea prin agenția de modele, că era reclamă, film, emisiune, și tot ce ținea de televizor, mă duceam. Mă duceam peste tot, nu țineam cont. Și când a apărut acest casting pentru această emisiune, m-am dus.

Ce nu am știut însă, oamenii care au fost acolo încă trăiesc și pot confirma, eu nu am știut că va trebui să pozez în Playboy. Doar locul întâi, cea care câștiga Miss Playboy trebuia să aibă acest pictorial. Niciodată pe acest pământ nu m-am gândit eu că și locul doi, și locul trei, și Miss Popularitate. Și am zis că eu nu vreau, eu am venit la televizor să apar să îl enervez pe tata, eu nu vreau să pozez. «Păi scrie în contract.» Și scria, într-adevăr”, a declarat Andreea Mantea.

După apariția pictorialului, vedeta a dezvăluit că mama ei a tăiat cablul de la televizor pentru ca tatăl prezentatoarei să nu afle niciodată de această apariție.

Nu s-a întâmplat așa, acesta a văzut ziarele a doua zi. „Și a înnebunit când a văzut acel pictorial. Am plecat de acasă. Mama a tăiat cablul de la televizor, când a fost emisiunea. S-a urcat pe un scaun și a tăiat cablul, ca el să nu poată să vadă.

Ne-am întâlnit după câteva zile, țin minte că mi-a trântit ziarul peste ochi. Nu m-a bătut, nu m-a lovit, mi l-a trântit peste ochi și mi-a zis «Atât de mulți ani ai învățat degeaba, atât de mulți ani te-am învățat lucruri degeaba. Ai făcut atât de multe lucruri degeaba, ești zero, nu mai reprezinți nimic. Un om când nu mai are nimic de oferit începe să se vândă pe el. Tu asta ai făcut, te-ai vândut. Și pentru ce?».

Și i-am zis «Să-ți arăt că pot». Și mi-a zis «Puteai să vii să vorbești cu mine decât să faci asta. Mie mi-e rușine să merg pe stradă, dar ție îți va fi și mai rușine»”, a mai mărturisit Andreea Mantea în emisiunea „În oglindă”.

