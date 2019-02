Ce sarificii au făcut părinții lui Marius Florea Vizante. „Ăsta este CAR-ul cu care voiam să ne luăm și noi un covor nou, o mașină de spălat automată și televizor color. Nu le mai luăm, du-te la facultatea asta”

Marius Florea Vizante, în vârstă de 46 de ani, a acordat un interviu pentru life.ro, în cadrul căruia și-a amintit despre cum a ajuns să facă actorie.

Pentru a-i plăti studiile la o facultate particulară, părinții acestuia i-au dat banii de la CAR pe care îi luaseră pentru a-și reînnoi casa.

„Am făcut trei ani de actorie la o facultate particulară și am început să învăț ce înseamnă teatrul. M-am întâlnit cu mulți alți tineri, mai mari decât mine ca vârstă, care dăduseră ani la rând examenul de admitere la teatru, pe acele patru locuri, singurele disponibile înainte de Revoluție. Așa l-am cunoscut pe George Ivașcu, de pildă. Probabil că așa urma să fac și eu dacă nu venea Revoluția.

După trei ani de „plictiseală” am dat din nou la Institut, am intrat și am mai făcut încă patru ani de facultate la stat”, a povestit Marius Florea Vizante.

„În anii ’90, când m-am dus la această facultate particulară părea o himeră. Întâi de toate costa enorm, mult mai mult decât costă acum. În plus, toți banii trebuiau plătiți la începutul anului: 38.000 de lei, când un salariu mediu era de 2.500 de lei. Practic, era salariul pe mai mult de un an.

Nu știu ce față am avut și ce am spus, cert este că tata a venit într-o zi cu un diplomat plin cu bani și mi-a zis: „ăsta este CAR-ul cu care voiam să ne luăm și noi un covor nou, o mașină de spălat automată și televizor color. Nu le mai luăm, du-te la facultatea asta, stai un an și lămurește-te dacă ăsta este drumul”.

Eu chiar nu mă așteptam la așa ceva. Tata a sacrificat atunci interesul întregii familii. I-am jurat că nu voi mai cere niciun ban niciodată, că le voi returna până la ultimul bănuț și, în plus, îi voi ajuta mai departe. Lucru pe care l-am făcut. Am început să joc, făceam niște monologuri satirice prin baruri de noapte. Mi-am plătit astfel următorii doi ani de facultate și le-am dat și alor mei banii înapoi”, a mai spus el.

