Flavia își împarte timpul în așa fel încât să le fie alături micuților săi. În ceea ce-l privește pe Marius Moldovan, vedeta spune că bărbatul le este alături copiilor cât poate de mult.

„Am timp de copii mereu. Eu așa mi-am făcut programul astfel încât să ajung să îi iau de la grădiniță și să mă ocup. Important este să fie sănătoși și să poată să meargă la grădiniță. Altfel ar trebui să meargă cu mine peste tot sau să rămân eu cu ei acasă. Eu prefer să mă ocup de ei. Sigur că se ocupă și el( n.r. Marius Moldovan) de copii și le este alături cât poate”, a spus vedeta în exclusivitate pentru Cancan.

Flavia Mihășan și Marius Moldovan au decis să o ia pe drumuri separate.

„Am lipsit multă vreme. Mult, dar cu motivele cele mai întemeiate din lume. De ceva timp însă, am simțit că mă pot desprinde ușor de rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani. Așa că am trimis o intenție în Univers și am revenit în echipa „Neatza cu Răzvan și Dani”. De aici încolo ne vom vedea mult mai des și abia aștept!”, mai spune Flavia.

Flavia Mihășan a spus că este foarte ocupată în ultima perioadă și pregătește noi spectacole. Astfel că, timpul ei estedestul de încărcat.

„Am început un proiect nou, o să se facă Chicago The Musical și am repetiții constant. Eu fac coregrafia, dar și dansez, am și un mic rol. Repetăm de pe data de 5 ianuarie pentru că vrem să iasă perfect.

Am simțit așa o tristețe, parcă s-a terminat efervescența sărbătorilor, parcă nu mai ai ce să aștepți, s-a dus perioada aceasta de sărbători. Sunt în pâine cum s-ar spune și am avut o zi chiar frumoasă. Fac ce îmi place, creez, sunt chiar happy (n.r. fericită).

Este un spectacol, un musical, va avea premiera la finalul lunii martie sau la început de aprilie. Eu sunt coregraf al spectacolului alături de încă cineva. Voi dansa și voi cânta în spectacol. Este un spectacol cu actori foarte buni, distribuția este foarte bună, va fi ceva wow”, a mai transmis vedeta pentru Cancan.

