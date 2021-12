În cadrul unui interviu recent, Bianca Drăgușanu a dat detalii despre relaţia pe care a avut-o cu Adrian Cristea. „Da, am avut vreo 5-6 ani de relație cu Adrian, care la momentul acela a fost ce trebuie și era ceva potrivit pentru mine.

De la el am învățat să fiu mai egoistă, am învățat să mă iubesc mai mult, am învățat că pe primul loc în viața ta trebuie să te pui pe tine, pentru că așa era el.

Lui nu îi păsa de nimic ce îl înconjoară, ce spune X, ce spune Z. El era un om foarte nepăsător, din ce îmi aduc aminte. A fost tot o experiență a vieții mele, pe care, nu mi-o amintesc cu regret. A fost frumos la vremea aceea”, a povestit Bianca Drăguşanu la „Xtra Night Show”, citat de Cancan.

