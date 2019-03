Ce spune Dani Oțil despre cum se vede pe micul ecran. „Eu sunt mai mărunțel decât par la televizor”

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, Dani Oțil a vorbit despre pasiunea sa pentru sport, dar a făcut și o dezvăluire, mărturisind că, n realitate, este mult mai micuț de statură decât se vede la TV.

„Aş putea spune că am fost fan fotbal, în general fan Steaua pentru că tot cartierul meu ţinea cu Steaua la Reşiţa. Am plâns la câteva meciuri. Sunt fan sport în general. Mi-ar fi plăcut să se joace şi handbal între blocuri, dar pentru că doar fotbalul era disponibil, am fost fotbalist de ciment. Nu mă ajuta fizicul foarte mult, mereu am avut problema asta. Eu sunt mai mărunţel decât par la televizor”, a declarat Dani Oțil.

Printre altele, Dani Oțiul a făcut declarații despre stilul său de viață.

„Eu nu am un stil sănătos de viaţă. Am antrenament la câte un sport în fiecare zi din viaţa mea, de luni până luni. Nu consider că ce fac eu e sănătos. Am o întindere majoră la spate acum. Cred că de multe ori exagerez cu ce fac. Îmi place competiţia, îmi place să fiu bun în orice. Studiez, citesc. Nu cred că mănânc foarte sănătos pentru că o grămadă de suplimente care intră în mine, intră pentru competiţie şi nu cred că sunt cele mai bune, din nou. Dar cred că o oră pe zi de sport sau mişcare cred că face bine”, a afirmat prezentatorul de televiziune, potrivit spynews.ro.

Citește și: VIDEO Interviu | Tatăl e pesedist din 1990 și primar în Roșiori, fiul a aderat la partidul lui Cioloș. Amândoi cred că „problema României sunt liderii incompetenți!”

Citește mai multe despre Dani Oțil pe Libertatea.