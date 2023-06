Laura Cosoi este o mămică fericită de trei fetițe, Rita, Vera și Lara. Aceasta a vorbit deschis despre experiența de a fi mamă și despre importanța familiei în viața sa. Actrița mărturisește că este extrem de fericită cu familia pe care o are și nu s-a gândit la încă un copil. Cosmin Curticăpean, soțul vedetei, a sperat încă de la început să aibă și un băiat.

„Este un vis să fiu mamă de trei fete. Nu îmi imaginam că aș putea să trăiesc așa emoții, să am o viață așa de plină și de binecuvântată, dar totodată mi se întâmplă și atunci mă bucur și nu contenesc să mulțumesc. Eu sigur nu m-am gândit la un băiețel, dar Cosmin și-a dorit, încă de la primul copil, să fie și un băiețel, la un moment dat. Există și ideea aceasta lui Cosmin, că nu poți să îți dorești ceva ce nu poți controla, motiv pentru care… Cum vrea Dumnezeu!”, a spus Laura Cosoi pentru Impact.ro.

Actrița preferă să plece cu toata familia în vacanță, astfel că momentan nu știe ce destinație va alege. Laura Cosoi și-ar dori să ajungă în Franța alături de fetițele sale și soțul ei.

„Momentan nu avem planuri pentru vacanță. O să mergem undeva la mare, probabil în Franța, dar nu am stabilit nimic. Preferăm vacanțele în formula de 5, întotdeauna au mers și ele cu noi în vacanțe”, a mai adăugat Laura.

Recomandări Viitorul sună bine? De ce tehno-politica și iluzia bulei întind până la rupere coarda democrației

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Cred că am găsit cheia succesului”

Laura Cosoi face parte din distribuția comediei „Retreat Vama Veche” și joacă alături de Adela Popescu, Răzvan Fodor, Radu Vâlcan, Toto Dumitrescu, Jorge, Adelina Pestrițu, Florin Călinescu, Ada Condeescu și mulți alții. Actrița a spus câteva cuvinte despre rolul pe care îl are în acest proiect și mărturisește că are mari așteptări.

Regizorul Petre Năstase a dat startul filmărilor pentru lungmetrajul „Retreat VAMA VECHE”, o comedie romantică urbană ce adună pe plaja de la Vama Veche și în cele mai hype locuri din București o distribuție cu actori mari, dar și cu personalități digitale, cu comunități online de milioane de fani.

„În film sunt o persoană determinată, cu o personalitate puternică, o directoare de agenție publicitară, cu prietene adevărate, un suflet bun, dar totodată, o femeie care este în permanență în căutarea fericirii. Cred că, undeva, fiecare caută fericirea, dar pentru fiecare înseamnă altceva. Personajul meu, Dana, este complex, dar nefericit în același timp, în începutul fimului, dar apoi, cred că își găsește liniștea și echilibrul pe parcurs. De foarte multe ori ne raportăm la lucruri care nu ne trebuiesc și nu sunt ceea ce avem nevoie. Am învățat multe din rolul acesta, absolut.

Recomandări REPORTAJ. Rețeaua invizibilă a preoților români voluntari din diaspora. În nordul Danemarcei, preotul ține duminica slujbele ortodoxe, iar în timpul săptămânii sudează turbine eoliene marine

Am foarte mare încredere, atât în regizor, cât și în scenarist. Am încredere și în colaborarea cu colegele mele. Știu că măsura personajului meu este dată de mine, dar și de colegele mele, alături de care interpretez. Cred că am găsit cheia succesului, dar așteptăm și părerea publicului”.

Playtech.ro Momente incredibile cu Tăriceanu și Adrian Severin în centrul Bucureștiului! Toți i-au văzut așa FOTO

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Cristina Spătar, cadou de 2 milioane de euro de la soțul milionar: «De ziua mea, soțul m-a răsfățat cu...»

FANATIK.RO O femeie a vrut să își repare casa, dar a făcut o descoperire șocantă în dormitor. Ce a găsit sub parchet, nu i-a venit să creadă

Știrileprotv.ro O femeie de 99 de ani a devenit virală după ce a oferit un sfat de viață. „Fă-ți ție o favoare, nu copiilor, nu lumii”

Observatornews.ro Subiectele la Evaluarea Națională 2023 - Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a 8-a la a doua probă scrisă a examenului

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Gilda Manolescu, din 'Maria, Mirabela', răpită și abuzată trei zile. Povestea tragică a actriței care a murit la 34 de ani