Lora este una dintre vedetele foarte active pe de socializare și a oferit fanilor săi șansa de a-i adresa câteva întrebări. Un fan a întrebat-o pe artistă dacă ar fi dispusă să adopte un copil și, mai ales, dacă l-ar putea iubi fără să fie al ei.

„Eu cred că dacă poți să iubești un bărbat foarte mult, cu toate că nu l-ai născut tu, dar e soțul tău, iubitul tău. Dacă poți să-ți iubești prietenii foarte mult, cred că poți să iubești foarte mult un copil care nu este născut de tine. Nu cred că asta e regula ca tu să iubești pe oricine”, a spus Lora pe InstaStory, potrivit Spynews.

Ce spune despre nunta cu Ionuț Ghenu

„Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa.

Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă. Nu suntem atât de disperați să arătăm ceva lumii, adică dacă se întâmplă să se lege lucrurile așa cum ne dorim e și mai bine, dar vezi, nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta.”, a declarat Lora.

De câțiva ani buni, Lora trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ionuț Ghenu. Fanii își doresc să o vadă pe artistă din nou mireasă, însă nunta se cam lasă așteptată. Lora nu știe însă când va face pasul cel mare alături de iubitul ei, însă până atunci se bucură din plin de relația frumoasă pe care o au.

Pe contul de Instagram, Lora a postat un video în care probează o rochie de mireasă, iar fanii au crezut că vedeta se pregătește să se căsătorească. „Dragă, strălucești! Te iubesc foarte mult!”, „Nu se poate! Radiezi de fericire!”, au fost câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat aceștia la postarea vedetei. „Doar mă distrez, draga mea. Dacă e ceva(nunta)… o să fii invitată”, a scris artista într-un alt comentariu la postarea sa.

