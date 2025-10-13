A fost lider pe teren, strateg pe bancă și un nume care a scris istorie în fotbalul românesc. Însă, dincolo de performanțele din sport, Victor Pițurcă, în vârstă de 68 de ani, vorbește cu emoție despre familia sa, pe care o consideră „cea mai mare realizare” a vieții. Fostul selecționer a dezvăluit, într-un interviu pentru viva.ro, că soția lui este adevăratul stâlp al familiei și persoana care ține totul unit.

„Doamna e plecată cu fata mea, cu familia ei, cu ceilalți doi nepoți, în Turcia, în vacanță. De aceea nu m-a însoțit! Maria are grijă de toți, de copii, de nepoți. Este adevăratul stâlp al familiei”, a declarat fostul selecționer despre soția sa, Maria.

Noah adoră să petreacă timp cu bunicul lui

Fostul antrenor a vorbit și despre fiul său, Alex Pițurcă, pe care îl apreciază pentru seriozitate și echilibrul cu care își crește copilul, Noah. „Cred că nu seamănă, cred că are personalitatea mult mai mare ca a mea deja, de acum. Sigur că țin foarte mult la el, este acasă acum. Asta l-a împiedicat pe Alex să vină și el la eveniment, la această frumoasă petrecere, fiindcă nu avea cu cine să-l lase. (…) Daaa, mai stau, normal. Lui Noah îi place să stea cel mai mult cu mine, așa că trebuie să-l iau și la plimbare cu mine, și prin oraș. Ne distrăm împreună”, a povestit Victor Pițurcă despre nepotul său.

Victor Pițurcă este pasionat de vânătoare

Chiar dacă a fost obișnuit o viață întreagă cu presiunea și adrenalina din fotbal, Victor Pițurcă mărturisește că nimic nu se compară cu liniștea pe care i-o oferă familia. Puțini știu că una dintre pasiunile fostului selecționar este vânătoarea. „În general fac plimbări multe, fac sport mult, nu numai plimbări. Sunt cu familia, îmi place să stau cu ei în fiecare zi. Merg și la câte o vânătoare. E sezonul de vânătoare și n-am cum să lipsesc”.

Maria e alături de Victor Pițurcă de mai bine de 30 de ani

În ceea ce privește viața sentimentală, Victor Pițurcă a fost protagonistul unei relații extraconjugale. Deși căsătorit, fostul sportiv a început, în anul 1995, o relație cu Vica Blochina, o fostă balerină din Lituania. Din povestea lor de dragoste a venit pe lume un băiat, Edan, în anul 2007. Conform Click, în 2012, judecătorii au decis că Victor Piţurcă este tatăl biologic al lui Edan și l-au obligat să-i plătească Vicăi Blochina o pensie alimentară de 39.000 de lei lunar.

În ciuda scandalului, Victor Pițurcă a avut și are în continuare alături o femeie care i-a iertat infidelitatea și a continuat să creadă în căsnicia lor. Este vorba despre soția Maria, cea care îi este parteneră de viață lui Victor Pițurcă de mai bine de 30 de ani.

Doamna Maria a fost, în toți acești ani, o prezență foarte discretă. Nu a acordat interviuri, nu a mers în emisiuni televizate și nici nu a pozat alături de soțul ei.

