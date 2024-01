Prezentatorul de televiziune a vorbit despre surpriza din viața profesională pe care le-a oferit-o fanilor, explicând și ce o să se întâmple cu marea lui pasiune, televiziunea.

„În niciun caz! (n.r. -nu se retrage din televiziune) Aceasta este o poveste nouă pentru mine. Este o altă experiență din care am de învățat! Nu pot să zic că mă pricep la treaba aceasta, nu am cum să spun acest lucru.

Mă pricep la a fi client, iar din această poziție îmi place să văd ce am de învățat. Televiziunea rămâne o poveste care sper să continue cât mai mult atâta vreme cât sunt sănătos și cât pot să ofer lucruri de calitate publicului!”, a spus Virgil pentru Ego.

Virgil Ianțu nu își dorește să se oprească aici, ba chiar vrea să se implice într-un viitor lanț de restaurante.

„O să fiu prezent suficient de des și suficient de rar, ca să nu fiu chiar în permanență! Nu am de ce să stau într-un restaurant în permanență, mai ales pentru că am și alte lucruri de făcut! O să fiu la curent cu tot ce se întâmplă în fiecare zi, bineînțeles. O să fie și surprize! Am de gând să le mai fac surprize clienților din când în când!

Aveam în minte lucrul acesta de ceva ani! (n.r. – să își deschidă restaurant) Am fost la Sciccheria în Pipera, mi-a plăcut foarte mult conceptul, mi-au plăcut oamenii, am simțit că împărtășim aceleași valori, ne-am apropiat și a apărut această idee a unui lanț. Pe termen lung așa gândim acest proiect! Restaurantul este primul din acest lanț în care sunt și eu implicat și să sperăm că mergem mai departe!”, a mai adăugat acesta.

Deschiderea restaurantului, o surpriză pentru familia lui

Virgil Ianțu recunoaște că, deși se sfătuiește cu familia lui întotdeauna când trebuie să ia o decizie importantă, de data asta, restaurantul a fost o surpriză.

„O să fiu sincer! De obicei mă sfătuiesc cu familia, dar aceasta a fost o surpriză și pentru familie! Am luat decizia, inițial, singur. Până să semnăm am anunțat familia și am zis că îmi doresc foarte tare să mă susțină în treaba aceasta. Într-adevăr, m-au susținut 100% și au fost foarte fericite fetele mele când au aflat că o să avem un loc atât de frumos!”, a mai spus prezentatorul TV.

