După participarea la Power Couple, Oana Matache și-a surprins iubitul cu o vacanță de vis. Vedeta a planificat totul, iar Radu s-a bucurat din plin de cadoul primit din partea iubitei lui.

„Eu l-am luat pe sus și l-am dus la Paris. De ce Paris? Pentru că am mai fost acolo de multe ori și îmi este un loc foarte lejer. Noi după ce ne-am întors de la Power Couple aveam nevoie să ne relaxăm mental.

Și nu aveam chef să merg într-un oraș în care să descopăr chestii. Am ales Paris pentru că extensie cumva a Bucureștiului mult mai cool. Ne-am dorit foarte mult să avem genul de vacanță pentru inspirație. Adică să ne uităm pe stradă la oameni, să îi studiem cum sunt îmbrăcați”, a mărturisit Oana Matache, potrivit spynews.ro.

„Asta a fost surpriza pe care am primit-o eu de Valentines Day. Să fim sinceri, și pentru shopping, de asta am mers inițial. Am vrut să ne și cumpărăm haine. Eu mai mult”, a spus și Radu Siffredi.

Gina Matache, mama Oanei, l-a acceptat pe Radu în viața familiei lor

Recent, Oana și Radu au participat la o emisiune dedicată cuplurilor, oferind publicului o privire asupra poveștii lor de dragoste. Însă ceea ce a fost cu adevărat remarcabil a fost implicarea și comentariile făcute de Gina Matache privind parcursul lor în show-ul „Power Couple România”. Mama artistei a oferit cu generozitate impresiile sale despre evoluția relației dintre Oana Matache și Radu Siffredi.

Gina Matache a dezvăluit că acum vede cu alți ochi drumul pe care cei doi îl parcurg împreună. „Nu știu ce să zic, nu pot să zic nici că am avut emoții. La cum îi știu eu mai căprițe așa, era imposibil să nu reușească. Eu le țineam pumnii. Mi-a plăcut ce am văzut, dar mie mi se părea că puteau să facă mult mai multe, la cum îi știu eu. Dar una peste alta a fost ok”, a declarat Gina Matache, pentru WOWbiz.

