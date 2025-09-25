Odată cu momentul în care PRO TV împlinește 30 de ani, Iulia Pârlea ajunge la vârsta de 40 de ani. Iar cu această ocazie Libertatea a stat de vorbă cu prezentatoarea de la Meteo, pentru a afla ce făcea în urmă cu 30 de ani și dacă visa să lucreze la PRO TV.

Iulia Pârlea voia să devină doctoriță pe vapor

„Eu acum 30 de ani eram acasă la Constanța și mă uitam cu drag la PRO TV. Aveam 10 ani, eram micuță. Atunci nu visam să ajung aici. Eu la vârsta aceea visam să mă fac doctoriță pe vapor. În niciun caz să apar la televizor. Ba mai mult decât atât, am dat la Drept. Prima dată am dat la Academia de Poliție, după care am dat la Drept. Deci în niciun caz nu visam la o carieră în televiziune. Iar în acest an, în vară, mi-am dat și licența în Jurnalism”, a spus Iulia Pârlea.

Întrebată cum a făcut pasul spre televiziune și dacă această meserie i-a plăcut de la prima interacțiune, vedeta a spus cum a ajuns să lucreze la PRO TV.

„Nu mi-am dat seama… Am fost model pentru o scurtă perioadă și m-au trimis la un casting. Și am început cu știri sportive, dar nu pot să zic că mi-a plăcut de la început. Dacă mă întreb cu adevărat… acum îmi place! Acum îmi dau seama că nici nu aveam cum să fac altceva. Eu spun tot timpul că televiziunea m-a ales pe mine, nu eu televiziunea”, a mai afirmat Iulia Pârlea în exclusivitate pentru Libertatea.

Cum s-a schimbat vedeta după ce a ajuns la PRO TV

De când prezintă Vremea la PRO TV, Iulia Pârlea a devenit mai încrezătoare în forțele ei, iar în momentul în care a realizat că este urmărită în fiecare seară de aproximativ două milioane de români, orice emoție a dispărut.

„Ca om vreau să cred că nu m-am schimbat. Am căpătat poate un pic mai multă încredere în mine. Și de asta aveam nevoie! Adică PRO TV asta mi-a oferit. Și echipa știrilor PRO TV m-a făcut să am mai multă încredere în mine. M-au primit cu brațele deschise și atunci a fost bine. Am avut mari emoții la început… Până la urmă e cea mai mare televiziune din România și cea mai urmărită. Plus că la Vreme eu târziu am realizat că este cea mai urmărită rubrică meteo din România. Pe seară mă urmăresc două milioane de telespectatori”, a încheiat Iulia Pârlea interviul pentru Libertatea.

