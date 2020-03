De Livia Lixandru,

Văzut ca unul dintre cele mai vesele şi lipsite de griji cupluri din showbiz-ul românesc, Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf nu sunt feriţi de probleme.

În cel mai nou episod al reality-ului Prodanca şi Reghe. Preţul succesului, difuzat duminica aceasta, de la 19:45, la Antena Stars, Anamaria vorbeşte despre un moment foarte dureros din viaţa lor.

„Puteam să mai am încă un copil, dar am pierdut sarcina spre luna a şasea. A fost pur şi simplu o intrerupere de sarcină, aşa, spontană. Am considerat că întotdeauna Dumnezeu ştie ce e mai bine pentru mine şi pentru familia mea. Si cred cã ceva acolo nu a funcţionat şi decât să fi născut un copil care ar fi avut probleme, probabil cã este mai bine că s-a întâmplat aşa”, a declarat Anamaria.

Cum a reuşit cuplul să gestioneze momentul delicat şi foarte dificil, telespectatorii vor putea afla urmărind duminică, de la 19:45, la Antena Stars, cel mai nou episod al reality show-ului Prodanca şi Reghe. Preţul succesului.

Tot atunci, telespectatorii vor putea urmări imagini de la evenimentul de lansare a emisiunii, atunci când Ana a fost surprisă de soţul său cu un gest foarte romantic. Pentru că nu i-a putut fi alături în acea zi, Laurenţiu Reghecampf i-a trimis soţiei sale un cadou extravagant, prin intermediul unui bun prieten.

“Soţul meu este un romantic incurabil. Este un bărbat cum puţini se mai nasc. El face parte din categoria de bărbaţi pe cale de dispariţie. Bărbaţii adevăraţi. Iar inelul acela este inelul pe care l-am văzut într-o vitrină şi am zis:

‘O, ce frumos era inelul ăla’. Şi a venit inelul. Am plâns pentru că Laur nu a putut să fie langa mine, dar a fost lângă mine aşa cum a ştiut el mai bine şi cum ştia că mă face fericită!”, a mai declarat Anamaria.

