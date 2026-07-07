După o primă repriză spectaculoasă, în care ambele echipe au trecut pe lângă deschiderea scorului – inclusiv o bară a portughezilor prin Nuno Mendes și intervenții providențiale ale portarilor Unai Simon și Diogo Costa -, echilibrul s-a menținut până în ultimele secvențe ale timpului regulamentar.

Partea a doua a adus o presiune constantă, dar și lovituri grele, precum accidentarea fundașului portughez Nuno Mendes, cel care reușise până în acel moment să îl blocheze eficient pe Lamine Yamal, potrivit GSP.ro.

Lovitura de teatru s-a dat în minutul 90+1, când mutările tactice ale selecționerului spaniol Luis de la Fuente au dat roadele mult așteptate. Ferran Torres, introdus pe parcursul reprizei secunde, a oferit o pasă excelentă în careu pentru Mikel Merino, trimis și el pe teren în minutul 85, care a învins portarul printr-un șut plasat.

Acest gol tardiv a decis soarta calificării, trimițând Spania în sferturile de finală ale competiției, unde își va disputa un loc în semifinale împotriva câștigătoarei dintre SUA și Belgia.

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