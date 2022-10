Cezara Dafinescu, în vârstă de 74 de ani, a avut două căsnicii. Primul soț a fost George Motoi, cu care a fost căsătorită până în anul 1997, iar cea de-a doua căsncie a fost cu Gelu Fronea, care s-a stins din viață în anul 2003. De atunci au trecut aproape două decenii, însă Cezara Dafinescu nu și-a refăcut viața.

„Vă mărturisesc, ambele mele căsnicii au fost pasionale, un dar de la Dumnezeu. Cred că acum nu mai am puterea. Aș minți dacă v-aș spune că nu au mai fost oameni care au fost în preajma mea… Odată cu al doilea meu soț care a și murit foarte ciudat – vorbeam cu el la 2, la ora 3 era mort, accident cumplit de motocicletă – am avut un șoc încât a luat cu el tot ce însemna dragoste. Nici nu mi-aș mai imagina o altă căsătorie”, a declarat recent actrița pentru Fanatik.

Cezara Dafinescu a declarat că după moartea soțului ei nu a mai simțit nevoia de a iubi pe altcineva și nu a reușit niciun bărbat să se apropie de cum era el.

„Cele două căsnicii ale mele au fost foarte intense. Cel puțin cu al doilea soț a fost ceva foarte rapid, foarte intens. Am stat cu el doar 8 ani. Așa a fost să fie. Îmi amintesc cu drag Paștele pe care îl sărbătoream mereu la Mănăstirea Cașin. Parcă văd acum marea aia de lumânări. Cam astea sunt amintirile. Restul sunt lucruri normale. (…) Când a apărut Gelu a fost ceva de nedescris, o cometă, ceva…”, a mai spus ea.

Recomandări Lista propagandiștilor care au inventat „denazificarea” și care au incitat la invadarea Ucrainei – presa ucraineană

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ce dorințe are Cezara Dafinescu

„În primul rând să fiu sănătoasă. În ciuda faptului că am avut doi soți minunați nu am avut fericirea să pot să merg de mână cu ei ca în poezia «Un bătrân şi o bătrână/Două jucării stricate/Merg ţinându-se de mână…». Eu sunt văduvă din 2003, deci nu am avut plăcerea asta. Sigur, poate aș fi putut să mă recăsătoresc, dar nu am făcut-o… Aș vrea să pot să joc în continuare pentru că am avut bucuria ca un prieten de-al meu să scrie o piesă pentru mine și după ce am aranjat-o, o joc particular, în regia lui Toma Enache, măcar o dată pe lună. Și mă încarc.

Mă întrebați de ce arăt, mă rog, bine… Probabil din acest motiv. Realmente, atunci când joc, mă încarcă public când simt că mă iubește. Și chiar dacă nu sunt într-o dispoziție foarte bună atunci când joc, după ce joc e bine”, a mai declarat actrița pentru sursa mai sus menționată.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Scene incredibile. A încercat să-l sărute de față cu toată lumea. Reacție uluitoare. „Tu să taci! Puteam să-ți fiu...”

Playtech.ro Pleacă de la Vocea! Tocmai a dat vestea BOMBĂ. Stupoare pentru fanii emisiunii

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a întâmplat cu el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Afacerea cu care un român a dat lovitura. Un kilogram se vinde și cu 25 de lei

Știrileprotv.ro Românii care folosesc fose riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Ce trebuie să facă până la sfârșitul lunii octombrie

FANATIK.RO Cum arată Ana, fiica lui Mugur Ciuvică. Imagini nemaivăzute cu fata vedetei de la Antena 3

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2022. Berbecii au ocazia de a se detașa în mod real de orice problemă stresantă și de a se ocupa de ceea ce le face plăcere

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm