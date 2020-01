De Daria Maria Diaconu,

Vedeta hollywoodiană Charlize Theron a fost invitată la emisiunea realizată de Jimmy Kimmel. În cadrul emisiunii, prezentatorul de televiziune a întrebat-o pe actriță care a fost cea mai nereușită întâlnire pe care aceasta a avut-o cu un bărbat.

„Când aveam vreo 20 de ani am fost la o întâlnire cu un tip care era super drăguț. Chiar îmi plăcea. M-a invitat la cină. A fost încântător. M-a dus acasă și i-am dat de înțeles că aș vrea să mă sărute”, și-a amintit Charlize Theron.

Charlize Theron reveals her worst date ever tonight and its so good! ???? @CharlizeAfrica #BombshellMovie pic.twitter.com/wWP6QA4BjO