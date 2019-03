Chef Cătălin Scărlătescu, mărturisiri despre femeile din viața lui. „Eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze”

„Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel putin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze. N-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații cu femei foarte mișto.

Nu sunt genul de om să mă afișez, viața mea privată e viața mea privatată, de ce aș face-o acum. Sunt o persoană publică, îmi văd de meseria mea, dar am un zid și viața mea din spatele acelui zid vreau să rămână acolo. Cu cât este mai inteligentă, cu cât este mai inventivă, cu atât este mai fabuloasă. Caut”, a spus acesta.

Chef Cătălin Scărlătescu a mărturisit că își dorește foarte mult să devină tată.

„Anul acesta este anul meu, îmi doresc foarte mult un copil. Şi sigur o să fac şi asta, anul acesta sigur o să se întâmple”, a declarat chef Cătălin Scărlătescu pentru emisiunea Stars Matinal, de la Antena Stars.

